«Почта России» нашла в пиве источник прибыли

Отделения «Почты России» в Мурманске начали торговлю пивом ради увеличения прибыли. Продажа спиртного ведётся с соблюдением законодательства.
Алкогольную продукцию заметили в 42 офисах региона из 152, пишет «Интерфакс».
«Реализация слабоалкогольной продукции позволит повысить рентабельность почтовых отделений и привлечь дополнительные средства на модернизацию сети отделений почтовой связи», — заявила официальный представитель УФПС Олеся Голушкова.
Фотографии бутылок и банок разместили в Интернете жители области, добавляя саркастичные комментарии. Пользователи Сети «опасаются», что очереди на получение посылок заполонят местные любители выпить.
В 2016 году «Почту России» уличили в торговле дешёвым алкоголем под видом косметики (настойки). Тревогу подняли чиновники в Архангельской области.
Ранее News.ru сообщал об инициативе почтового оператора взимать пошлины с клиентов онлайн-магазинов. Соответствующий пилотный проект стартовал 9 января.