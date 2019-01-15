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«Почта России» нашла в пиве источник прибыли

Сергей Булкин/News.ru

общество [ версия для печати ]

Отделения «Почты России» в Мурманске начали торговлю пивом ради увеличения прибыли. Продажа спиртного ведётся с соблюдением законодательства.

Алкогольную продукцию заметили в 42 офисах региона из 152, пишет «Интерфакс».

«Реализация слабоалкогольной продукции позволит повысить рентабельность почтовых отделений и привлечь дополнительные средства на модернизацию сети отделений почтовой связи», — заявила официальный представитель УФПС Олеся Голушкова.

Фотографии бутылок и банок разместили в Интернете жители области, добавляя саркастичные комментарии. Пользователи Сети «опасаются», что очереди на получение посылок заполонят местные любители выпить.

В 2016 году «Почту России» уличили в торговле дешёвым алкоголем под видом косметики (настойки). Тревогу подняли чиновники в Архангельской области.

Ранее News.ru сообщал об инициативе почтового оператора взимать пошлины с клиентов онлайн-магазинов. Соответствующий пилотный проект стартовал 9 января.


#алкоголь #ПОЧТАРОССИИ
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