«Почта России» нашла в пиве источник прибыли

https://news.ru/storage/news/c8aba32f06769069ba372ed30bba4c14/81e12c21-808b-4b48-b82b-7a4c1a8e4bb6_850.jpg Сергей Булкин/News.ru

Отделения «Почты России» в Мурманске начали торговлю пивом ради увеличения прибыли. Продажа спиртного ведётся с соблюдением законодательства.

Алкогольную продукцию заметили в 42 офисах региона из 152, пишет «Интерфакс».

«Реализация слабоалкогольной продукции позволит повысить рентабельность почтовых отделений и привлечь дополнительные средства на модернизацию сети отделений почтовой связи», — заявила официальный представитель УФПС Олеся Голушкова.

Фотографии бутылок и банок разместили в Интернете жители области, добавляя саркастичные комментарии. Пользователи Сети «опасаются», что очереди на получение посылок заполонят местные любители выпить.

В 2016 году «Почту России» уличили в торговле дешёвым алкоголем под видом косметики (настойки). Тревогу подняли чиновники в Архангельской области.

Ранее News.ru сообщал об инициативе почтового оператора взимать пошлины с клиентов онлайн-магазинов. Соответствующий пилотный проект стартовал 9 января.