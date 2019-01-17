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Пиво на почте предложили заменить на лекарства

Мазенов Павел/АГН "Москва"

общество [ версия для печати ]

Губернатор Мурманской области Марина Ковтун предложила продавать в отделениях «Почты России» лекарства вместо пива.

По её словам, новость о продаже алкоголя на почте взывала бурные обсуждения в соцсетях, пользователи которых начали предлагать свои идеи товаров, среди которых прозвучало мнение о целесообразности продажи лекарств.

«С этим мнением я абсолютно согласна. Действительно, во многих населённых пунктах, особенно отдалённых в Мурманской области, не хватает аптек», — отметила она.

Ковтун сообщила, что в связи с этим подготовила обращение к министру здравоохранения Веронике Скворцовой и генеральному директору «Почты России» Николаю Подгузову с соответствующей просьбой.

Ранее News.ru писал, что отделения «Почты России» в Мурманске начали торговлю пивом ради увеличения прибыли. Продажа спиртного ведётся с соблюдением законодательства. Алкогольную продукцию заметили в 42 офисах региона из 152. Фотографии бутылок и банок разместили в Интернете жители области, добавляя саркастичные комментарии


#россия #пиво #лекарства #ПОЧТАРОССИИ #продажи #почта
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