Планы Киева пройти в Керченский пролив высмеяли в Крыму

https://news.ru/storage/news/c9a1e259f95cfff3c1d131825e6c5908/8f18330a-d996-4951-92a0-90d92aafb980_850.jpg most. life/Global Look Press

Украинские корабли вряд ли ещё раз появятся в российских водах, считает депутат Государственного совета Республики Крым Владислав Ганжара.

«Говоря о военных кораблях… Их уже не осталось у украинского флота. Те суда, которые сегодня арестованы, наверное, и были его флагманами. Посылать им уже некого и нечего», — цитирует парламентария RT.

Он также отметил, что моряки ВМС Украины деморализованы предыдущей «подставой» руководства.

Как писал News.ru ранее, украинские военные моряки при следующем прохождении Керченского пролива возьмут с собой международных наблюдателей. ВМС имеют полное право на прохождение через эту территорию, сказал помощник министра обороны страны Юрий Бирюков. По его словам, Украина будет предпринимать попытки пройти пролив и в будущем.