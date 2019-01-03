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Наблюдатели сопроводят ВМС Украины в Керченском проливе

ВМС Украины

в мире [ версия для печати ]

Украинские военные моряки при следующем прохождении Керченского пролива возьмут с собой международных наблюдателей. ВМС имеют полное право на прохождение через эту территорию, сказал помощник министра обороны страны Юрий Бирюков.

Это следует из законов, соглашений и договорённостей между странами, передаёт его слова «Пятый канал».

«Да, мы продолжим это делать, независимо от того, нравится это россиянам или нет», — отметил он.

Ранее News.ru писал, что депутат Верховной рады Украины и лидер партии «Народный контроль» Дмитрий Добродомов призвал власти страны не накалять ситуацию в Керченском проливе. Он отметил, что украинские суда могут спокойно проходить из Чёрного моря в Азовское и обратно через Керченский пролив, надо лишь соблюдать правила.


#украина #россия #вмс
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