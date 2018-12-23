Свердловский пенсионер лишился квартиры из-за доверчивости

https://news.ru/storage/news/32a3a0edf6f801cecfb96e192e43e87c/b25f2c1c-1ea8-4e0e-ae11-f102f0d9eb66_850.jpg Скриншот с видео YouTube/Эрика Ферфис

Неравнодушные жители Свердловской области попросили губернатора Евгения Куйвашева помочь пенсионеру, который остался без квартиры из-за своей доверчивости и из-за жадности родственников. 69-летний мужчина вынужден жить в неотапливаемом гараже.

Видеообращение к политику с просьбой помочь старику выпустила певица Эрика Ферфис. Она рассказала, что в одном из гаражных кооперативов города Полевского ютится пенсионер Иван Жаворонок. Некоторое время назад он переписал квартиру на сестру жены, не подозревая, как дальше будут разворачиваться события.

Между тем новая хозяйка квартиры вместо того, чтобы оставить пенсионера спокойно доживать свой век, продала жильё. Мужчина оказался на улице и вынужден был переехать в гараж. Отопления там нет, и его спасает лишь электрический обогреватель. Правда, электричество отключается в 11 вечера и не работает до 6 утра, всю ночь пожилой мужчина дрожит от холода.

Старик купил себе гараж за 40 тысяч рублей, хотя, по словам местных жителей, такая недвижимость стоит 15−20 тысяч рублей.

«Я не буду обращаться к Вам в письменном виде, поскольку это займёт много времени. Официальный ответ идёт в течение 30 дней. Я верю и я знаю, что вы можете решить эту проблему ручным управлением», — сказала Ферфис.

Она высказала мнение, что перед Новым годом, в честь праздника, можно было бы найти мужчине хотя бы небольшую комнатку в общежитии. Артистка также попросила местных жителей и сотрудников полиции помочь пенсионеру тёплой одеждой или хотя бы приносить ему ночами кипяток.

Скриншот с видео YouTube/Эрика Ферфис

Его посетили депутаты Думы Полевского городского округа Ирина Пестова и Илья Кочев. Они выяснили, что у мужчины имеются паспорт, пенсионная книжка и карточка Сбербанка.

Кочев подчеркнул, что в городе Полевском имеется социальная служба, которая занимается помощью людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию. Переселить пенсионера, по его мнению, можно в квартиру из манёвренного муниципального фонда.

Пестова сообщила, что власти помогут мужчине написать заявление в прокуратуру, поскольку налицо мошеннические действия.

Между тем адвокат Константин Маркин в комментарии News.ru высказал мнение, что шансов вернуть свою квартиру через суд у старика практически нет. Своё жильё пенсионер подарил родственнице добровольно. Опротестовать договор дарения можно лишь в случае, если дарителя признают невменяемым или недееспособным. Но это опасно — ведь в таком случае ему грозит жизнь в интернате для людей, потерявших разум.

На муниципальное жильё пожилой мужчина также вряд ли сможет претендовать, поскольку «имеется факт намеренного ухудшения жилищных условий (дарение) и в течение пяти лет с момента выселения претендовать на муниципальное жильё он не может». По словам адвоката, найти Ивану Жаворонку квартиру могут лишь в качестве исключения, выделив её из служебного или резервного фонда, если таковой имеется.

Координатор службы помощи бездомным благотворительной организации «Каритас» Надежда Клюева в беседе с News.ru обратила внимание, что причиной бездомности являются в основном семейные размолвки — это и проблемы в детстве, проблемы в воспитании. По её словам, у правозащитных организаций есть опыт возвращения квартир людям, лишённым жилья.