USD  69.4706 EUR  79.4605
GOLD1,290 $   Brent57.72 $ Bitcoin4,077.95 $
МОСКВА-10°C12:40
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. общество

Патриарх призвал народ к солидарности

Xinhua/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

общество [ версия для печати ]

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл рассказал, что главная задача РПЦ — формирование солидарного общества.

По его словам, будущее страны — общее дело. Достижение благ для народа требует ясность целей, солидарность мышления и действий.

«Мы считаем, что Церковь может внести свой вклад в формирование солидарного общества на совершенно новых основах, вне всякой идеологии», — заявил он.

Патриарх также отметил, что эгоизм, вседозволенность и потребительская идеология препятствуют созданию такого общества.

«Всем нам нужно работать для того, чтобы формировать личность, способную быть солидарной с другими личностями. Особенно в нашем общем движении вперёд», — сказал Кирилл.

Ранее News.ru писал о том, Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что отсутствие реакции Запада на действия украинских властей в отношении церкви говорит о том, что «новая церковь» на Украине является политическим заказом.


самое читаемое
общество
Квартиру с «утечкой газа» сдавали в Магнитогорске
общество
Собственник опроверг утечку газа в сдаваемой квартире

читайте также
мнение 11:50, 7 января 2019
Патриарх Кирилл: гаджеты помогут пришествию Антихриста
общество 11:35, 7 января 2019
Патриарх Кирилл поздравил православных с Рождеством
общество 00:43, 7 января 2019
Патриарх Кирилл обещал выйти на связь с космосом
Лента новостей
в мире 12:35
Порошенко пожелал украинцам долгожданного мира
в мире 12:24
Премьер Японии поклялся заключить мирный договор с РФ
спорт 12:18
Усик захотел боя с Поветкиным
происшествия 12:13
Неизвестные расстреляли посетителей бара в Мексике
происшествия 12:06
Спасённый магнитогорский малыш пришёл в себя
Другие новости
общество 11:51
Патриарх Кирилл назвал новую украинскую церковь политзаказом
общество 11:35
Патриарх Кирилл поздравил православных с Рождеством
общество 11:31
Кирилл назвал новую церковь на Украине союзом раскольников
общество 10:47
Завершилось прощание с жертвами трагедии в Магнитогорске
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top