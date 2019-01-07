Патриарх призвал народ к солидарности

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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл рассказал, что главная задача РПЦ — формирование солидарного общества.

По его словам, будущее страны — общее дело. Достижение благ для народа требует ясность целей, солидарность мышления и действий.

«Мы считаем, что Церковь может внести свой вклад в формирование солидарного общества на совершенно новых основах, вне всякой идеологии», — заявил он.

Патриарх также отметил, что эгоизм, вседозволенность и потребительская идеология препятствуют созданию такого общества.

«Всем нам нужно работать для того, чтобы формировать личность, способную быть солидарной с другими личностями. Особенно в нашем общем движении вперёд», — сказал Кирилл.

Ранее News.ru писал о том, Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что отсутствие реакции Запада на действия украинских властей в отношении церкви говорит о том, что «новая церковь» на Украине является политическим заказом.