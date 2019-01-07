Патриарх призвал народ к солидарности

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл рассказал, что главная задача РПЦ — формирование солидарного общества.
По его словам, будущее страны — общее дело. Достижение благ для народа требует ясность целей, солидарность мышления и действий.
«Мы считаем, что Церковь может внести свой вклад в формирование солидарного общества на совершенно новых основах, вне всякой идеологии», — заявил он.
Патриарх также отметил, что эгоизм, вседозволенность и потребительская идеология препятствуют созданию такого общества.
«Всем нам нужно работать для того, чтобы формировать личность, способную быть солидарной с другими личностями. Особенно в нашем общем движении вперёд», — сказал Кирилл.
Ранее News.ru писал о том, Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что отсутствие реакции Запада на действия украинских властей в отношении церкви говорит о том, что «новая церковь» на Украине является политическим заказом.