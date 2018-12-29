Пассажиропоток московского метро достиг 9,2 млн человек

https://news.ru/storage/news/ed0706c8d73e4ca51052910420f12d67/f4601a38-cfb9-417b-a974-b16b44ab0b3c_850.jpg Сергей Булкин/News.ru

Пассажиропоток Московского метрополитена перед новогодними праздниками достиг 9,2 млн человек.

«Метрополитен готов к увеличению пассажиропотока в предновогодние дни — все службы и подразделения работают в штатном режиме, движение поездов осуществляется в соответствии с графиком», — передаёт сообщение пресс-службы метро ТАСС.

По словам источника, в будние дни подземка перевозит более 8 млн человек. С 24 декабря было перевезено почти 37 миллионов пассажиров.

Как ранее писал News.ru, жителей столичных районов Басманный, Северное Измайлово, Измайлово, Гольяново и Соколиная Гора предупредили о временном изменении схемы движения автотранспорта в связи с закрытием участка Арбатско-Покровской линии метро с 2 по 8 января. Изменения продлятся до 9 января.