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Пассажиропоток московского метро достиг 9,2 млн человек

Сергей Булкин/News.ru

общество [ версия для печати ]

Пассажиропоток Московского метрополитена перед новогодними праздниками достиг 9,2 млн человек.

«Метрополитен готов к увеличению пассажиропотока в предновогодние дни — все службы и подразделения работают в штатном режиме, движение поездов осуществляется в соответствии с графиком», — передаёт сообщение пресс-службы метро ТАСС.

По словам источника, в будние дни подземка перевозит более 8 млн человек. С 24 декабря было перевезено почти 37 миллионов пассажиров.

Как ранее писал News.ru, жителей столичных районов Басманный, Северное Измайлово, Измайлово, Гольяново и Соколиная Гора предупредили о временном изменении схемы движения автотранспорта в связи с закрытием участка Арбатско-Покровской линии метро с 2 по 8 января. Изменения продлятся до 9 января.


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