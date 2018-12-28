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Роспотребнадзор предупредил о вспышке гриппа и ОРВИ

АГН «Москва»

общество [ версия для печати ]

Волна заболеваемости гриппом и ОРВИ может настигнуть россиян после новогодних праздников. Новые штаммы вируса могут привезти граждане, отдыхавшие в других странах, считает глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Находок вируса гриппа всего 14%, это знакомые, не мутировавшие, и штаммы против них есть во всех вакцинах», — заявила Попова.

Глава Роспотребнадзора отметила, что при этом расслабляться нельзя и в любом случае меры необходимо предпринимать.

По данным специалистов, инкубационный период вируса A/H1N1 составляет менее суток. За это время человек еще не поймёт, что он болен, но уже может заразить несколько десятков человек на работе и в общественном транспорте, информирует «Ридус».

Ранее News.ru сообщал, что школа №2051 в Москве была вынуждена передвинуть расписание предновогодних мероприятий. Более 70 её учеников и детей из прилегающего к ней детского сада госпитализированы с симптомами сильного отравления.


#россия #РОСПОТРЕБНАДЗОР #вирусы #грипп
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