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ОНК объяснила отмену матча с участием Кокорина и Мамаева

Александр Кокорин Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Александр Кокорин

общество [ версия для печати ]

Проведение футбольных матчей в СИЗО является нарушением принципа равного отношения к арестантам, заявил член ОНК Москвы Павел Пятницкий. Таким образом общественник прокомментировал информацию об отмене игры с участием Александра Мамаева и Кокорина в «Бутырке».

По его словам, подобные мероприятия противоречат статьям 15, 16, 17 и 32 федерального закона «О содержании под стражей». Они не предусматривают проведения спортивных мероприятий на территории пенитенциарных учреждений, сообщает ТАСС.

Ранее News.ru писал, что следствие по делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева закончено. Потерпевшие знакомятся с материалами дела. Об этом News.ru сообщил адвокат Мамаева Игорь Бушманов.


#ОТМЕНА #сизо #матч #ОНК #АлександрКокорин #ПавелМамаев
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