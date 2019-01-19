ОНК объяснила отмену матча с участием Кокорина и Мамаева

Проведение футбольных матчей в СИЗО является нарушением принципа равного отношения к арестантам, заявил член ОНК Москвы Павел Пятницкий. Таким образом общественник прокомментировал информацию об отмене игры с участием Александра Мамаева и Кокорина в «Бутырке».
По его словам, подобные мероприятия противоречат статьям 15, 16, 17 и 32 федерального закона «О содержании под стражей». Они не предусматривают проведения спортивных мероприятий на территории пенитенциарных учреждений, сообщает ТАСС.
Ранее News.ru писал, что следствие по делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева закончено. Потерпевшие знакомятся с материалами дела. Об этом News.ru сообщил адвокат Мамаева Игорь Бушманов.