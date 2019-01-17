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Завершено следствие по делу Кокорина и Мамаева

Андрей Никеричев/АГН "Москва" эксклюзивы

общество [ версия для печати ]

Следствие по делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева закончено. Потерпевшие знакомятся с материалами дела. Об этом News.ru сообщил адвокат Мамаева Игорь Бумшанов.

«Предварительное следствие по делу завершено. Потерпевшие знакомятся с материалом дела», — сказал он.

По словам адвоката, объём дела составляет 10 томов.

Кроме самих спортсменов по делу проходят брат игрока «Зенита» Кирилл Кокорин и тренер Александр Протасовицкий.

Фигуранты частично признали вину в хулиганстве, а также заявили, что в их действиях не было преступного сговора.
Как сообщал News.ru, Павел Мамаев заявил, что компенсировал ущерб избитому водителю Виталию Соловчуку.


#следствие #АлександрКокорин #ПавелМамаев #КириллКокорин
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