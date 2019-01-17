Завершено следствие по делу Кокорина и Мамаева

https://news.ru/storage/news/dddaba3433d50bfbf70f4c734f456f3c/773e20eb-f347-447c-a04c-0ed3fbf29975_850.jpg Андрей Никеричев/АГН "Москва" эксклюзивы

Следствие по делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева закончено. Потерпевшие знакомятся с материалами дела. Об этом News.ru сообщил адвокат Мамаева Игорь Бумшанов.

«Предварительное следствие по делу завершено. Потерпевшие знакомятся с материалом дела», — сказал он.

По словам адвоката, объём дела составляет 10 томов.

Кроме самих спортсменов по делу проходят брат игрока «Зенита» Кирилл Кокорин и тренер Александр Протасовицкий.

Фигуранты частично признали вину в хулиганстве, а также заявили, что в их действиях не было преступного сговора.

Как сообщал News.ru, Павел Мамаев заявил, что компенсировал ущерб избитому водителю Виталию Соловчуку.