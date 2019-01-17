Завершено следствие по делу Кокорина и Мамаева

Следствие по делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева закончено. Потерпевшие знакомятся с материалами дела. Об этом News.ru сообщил адвокат Мамаева Игорь Бумшанов.
«Предварительное следствие по делу завершено. Потерпевшие знакомятся с материалом дела», — сказал он.
По словам адвоката, объём дела составляет 10 томов.
Кроме самих спортсменов по делу проходят брат игрока «Зенита» Кирилл Кокорин и тренер Александр Протасовицкий.
Фигуранты частично признали вину в хулиганстве, а также заявили, что в их действиях не было преступного сговора.
Как сообщал News.ru, Павел Мамаев заявил, что компенсировал ущерб избитому водителю Виталию Соловчуку.