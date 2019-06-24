https://static.news.ru/photo/acbcc1fc-970a-11e9-8c8c-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

Пользователи московского велопроката совершили около 2 млн поездок на городских велосипедах за последние два месяца. Об этом говорится в сообщении на сайте мэра и правительства Москвы.

Станции аренды открылись в Москве 25 апреля. По словам заместителя градоначальника столицы по вопросам транспорта Максима Ликсутова, в среднем на одном велосипеде совершается 7,7 поездок в сутки. По его словам, рост популярности велопроката связан с увеличением числа станций аренды, сообщает АГН « Москва ».

Чиновник рассказал, что в новом сезоне в городе появилось ещё 100 пунктов аренды городских велосипедов. На сегодняшний день москвичам доступны около 500 станций и 5 тысяч велосипедов.

Как сообщает « Москва 24 », самым популярным пунктом проката в тех районах, где они впервые появились в 2019 году, стала станция рядом с домом № 33 в Батайском проезде. Велосипедами активно пользуются жители района Марьино.

News.ru ранее писал, что тарифы в 2019 году останутся прежними: день — 150 рублей, месяц — 600 рублей, а арендовать велосипед на весь сезон — 1200 рублей.