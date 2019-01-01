USD  69.4706 EUR  79.4605
GOLD1,280 $   Brent53.65 $ Bitcoin3,740.34 $
МОСКВА-5°C10:51
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. общество

Москвичам показали более сотни праздничных спектаклей

Сергей Киселев/АГН "Москва"

общество [ версия для печати ]

Более ста новогодних спектаклей показали москвичам и гостям столицы в рамках фестиваля «Путешествие в Рождество». Показы состоялись в канун праздника на Тверской площади.

Представления подготовили артисты самых ярких уличных театров столицы, Санкт-Петербурга, Краснодара, Евпатории, Нидерландов, Германии, Великобритании, Франции, Австрии и Словакии.

Спектакли начались в 17:00 на четырёх площадках «Нового года моего детства» и продлились до 03:00.

Самыми популярными у зрителей стали представления «Снежные кристаллы» театра World of Coco из Великобритании, «Шоу волшебных великанов» в исполнении ходулистов из Евпатории и «Зимние феи» театра Teatro Pavana из Нидерландов, передаёт mos.ru.

Ранее News.ru писал, что новогодние торжества состоялись вечером на главной площади Нью-Йорка Таймс-сквер. В честь наступления 2019 года по традиции был спущен огромный хрустальный шар по шпилю на крыше одного из небоскрёбов.


#москва #праздники #театры #новыйгод #спектакли #рождество
самое читаемое
спорт
В допинговом скандале вокруг биатлонистов нашли виновных
происшествия
Генерал ФСБ: РФ сорвала крупную операцию спецслужб США


читайте также
общество 20:12, 31 декабря 2018
Патриарх Кирилл призвал в Новый год молиться об Украине
в мире 18:34, 31 декабря 2018
Порошенко высмеяли за его новогоднюю речь
Лента новостей
происшествия 10:46
Власти Челябинской области объявили день траура
в мире 10:39
Мужчина спас кота из замёрзшего озера в Америке
происшествия 10:32
Дом в Магнитогорске может обрушиться снова
общество 10:30
Пензенская область увеличила размер пособия на двойняшек
происшествия 10:26
Поток звонков после ЧП в Магнитогорске принимает МЧС
Другие новости
общество 10:30
Пензенская область увеличила размер пособия на двойняшек
общество 10:04
Власти оплатят похороны погибших в Магнитогорске
общество 09:48
Газовые сети на Урале проверят после взрыва в Магнитогорске
общество 09:13
ВДНХ установила в 2018 году рекорд посещаемости
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top