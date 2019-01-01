Москвичам показали более сотни праздничных спектаклей

https://news.ru/storage/news/8de12398cc42b95d3066560ebe95b2d0/4f46f8ae-dab5-44b6-aeb5-3aec43819d2c_850.jpg Сергей Киселев/АГН "Москва"

Более ста новогодних спектаклей показали москвичам и гостям столицы в рамках фестиваля «Путешествие в Рождество». Показы состоялись в канун праздника на Тверской площади.

Представления подготовили артисты самых ярких уличных театров столицы, Санкт-Петербурга, Краснодара, Евпатории, Нидерландов, Германии, Великобритании, Франции, Австрии и Словакии.

Спектакли начались в 17:00 на четырёх площадках «Нового года моего детства» и продлились до 03:00.

Самыми популярными у зрителей стали представления «Снежные кристаллы» театра World of Coco из Великобритании, «Шоу волшебных великанов» в исполнении ходулистов из Евпатории и «Зимние феи» театра Teatro Pavana из Нидерландов, передаёт mos.ru.

Ранее News.ru писал, что новогодние торжества состоялись вечером на главной площади Нью-Йорка Таймс-сквер. В честь наступления 2019 года по традиции был спущен огромный хрустальный шар по шпилю на крыше одного из небоскрёбов.