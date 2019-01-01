Москвичам показали более сотни праздничных спектаклей

Более ста новогодних спектаклей показали москвичам и гостям столицы в рамках фестиваля «Путешествие в Рождество». Показы состоялись в канун праздника на Тверской площади.
Представления подготовили артисты самых ярких уличных театров столицы, Санкт-Петербурга, Краснодара, Евпатории, Нидерландов, Германии, Великобритании, Франции, Австрии и Словакии.
Спектакли начались в 17:00 на четырёх площадках «Нового года моего детства» и продлились до 03:00.
Самыми популярными у зрителей стали представления «Снежные кристаллы» театра World of Coco из Великобритании, «Шоу волшебных великанов» в исполнении ходулистов из Евпатории и «Зимние феи» театра Teatro Pavana из Нидерландов, передаёт mos.ru.
Ранее News.ru писал, что новогодние торжества состоялись вечером на главной площади Нью-Йорка Таймс-сквер. В честь наступления 2019 года по традиции был спущен огромный хрустальный шар по шпилю на крыше одного из небоскрёбов.