Восток США встретил Новый год под проливным дождём

https://news.ru/storage/news/4899a3552436cb884fd71bb622eb9dd2/db9a2857-4068-40c9-bec4-100d7db28f5b_850.jpg Wang Ying/Xinhua/Global Look Pres

Новогодние торжества состоялись вечером на главной площади Нью-Йорка Таймс-сквер. В честь наступления 2019 года по традиции был спущен огромный хрустальный шар по шпилю на крыше одного из небоскрёбов.

На праздник под проливным дождём собралось около миллиона человек. Они пришли на площадь, несмотря на неблагоприятную погоду — 10 градусов тепла.

В прошлом году американцы и туристы встречали Новый год в минус десять градусов.

Ранее News.ru писал, что председатель правительства поздравил жителей России с Новым годом. Он пожелал исполнения самых заветных желаний. Премьер в своём видеообращении назвал этот праздник особенным.