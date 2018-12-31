Медведев пожелал россиянам исполнения желаний

Председатель правительства поздравил жителей России с Новым годом. Он пожелал исполнения самых заветных желаний.
Премьер в своём видеообращении, опубликованном в Twitter правительства, назвал этот праздник особенным.
«Пожалуй, нет ни одного человека, который не ждал бы этот день, не чувствовал бы радость от его приближения, чтобы с боем курантов», — сказал он.
С Новым, 2019 годом! pic.twitter.com/SvYI6ddWup— Правительство России (@Pravitelstvo_RF) 31 декабря 2018 г.
Ранее News.ru сообщал, что президент России Владимир Путин в поздравлении россиянам по случаю наступления Нового года говорил о взаимоотношениях между людьми и благополучии страны. Как заявил российский лидер, новогоднее волшебство создаёт душевная щедрость, которая «востребована и в праздники, и в будни, когда мы поддерживаем тех, кто нуждается в помощи, кто одинок или болен».