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Путин поздравил с Новым годом жителей Дальнего Востока

Алексей Никольский/РИА Новости

общество [ версия для печати ]

Президент России Владимир Путин в поздравлении россиянам по случаю наступления Нового года говорил о взаимоотношениях между людьми и благополучии страны. Обращение главы государства уже увидели жители Камчатки и Чукотки.

Как заявил российский лидер, новогоднее волшебство создаёт душевная щедрость, которая «востребована и в праздники, и в будни, когда мы поддерживаем тех, кто нуждается в помощи, кто одинок или болен».

Он отметил, что у каждого свои ожидания от наступающего года, и добавил, что «по большому счёту все мы хотим, чтобы близкие были здоровы, чтобы в доме царило согласие, дети радовали, а мечты, даже самые сокровенные, обязательно сбывались».

«Пусть дружба и добрые надежды, которые объединяют всех сейчас, сопровождают нас в будущем, помогают в работе, в достижении общих целей», — выразил надежду Путин.

Он предложил россиянам пожелать счастья тем, кто рядом, и сказать всем, кто дорог, самые тёплые слова, поблагодарить родителей, а также «нежно и крепко» обнять детей.

Глава страны призвал в новогоднюю ночь раскрыть сердца навстречу друг другу. Он отметил, что «когда миллионы людей испытывают такие светлые чувства, мир наполняется любовью и доверием».

«Искренне желаю вам радости и благополучия, а нашей родине, нашей любимой России — успехов и процветания», — сказал президент.

При этом он заявил, что «добиться лучшего для себя, для своей семьи, для родной страны можно лишь собственными усилиями, общей слаженной работой». По словам Путина, жителям страны «предстоит решить немало насущных задач в экономике, науке и технологиях, в здравоохранении, образовании и культуре». Он подчеркнул, что сделать это можно только общими усилиями, так как «помощников у нас никогда не было и не будет».

Ранее News.ru сообщал, что Владимир Путин прибыл в Магнитогорск, где в результате взрыва газа в многоэтажном жилом доме обрушился подъезд и погибли несколько человек.

По некоторым данным, новогоднее обращение главы государства на другие часовые пояса страны может быть показано из уральского города. Так происходило в 2014 году, когда жители дальневосточных регионов увидели заранее записанную речь, а остальные россияне — более позднюю версию, в которой президент упомянул о серии терактов, произошедших в Волгограде.


#владимирпутин #поздравления #новыйгод
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