https://static.news.ru/photo/55f99df0-974a-11e9-b408-fa163e074e61_1024.jpg Денис Мантуров Фото: АГН «Москва»

В Минпромторге прокомментировали сообщения в СМИ о тратах ведомства на заграничные командировки. В министерстве отметили, что все расходы проверяются аудиторами.

В ходе проверок Счётной палатой Российской Федерации исполнения федерального бюджета за соответствующий год осуществлялись в том числе проверки командировочных расходов, — передаёт сообщение Минпромторга РИА Новости .

Там также пояснили, что расходы на зарубежные командировки согласовываются при составлении проекта бюджета, а решение о поездке министра принимается в правительстве.

Глава Минпромторга Денис Мантуров в ноябре 2016 года «остановился на день в люксе Four Seasons Hotel Lion Palace St. Petersburg за 81 тысячу рублей, а его заместитель Виктор Евтухов проживал в хабаровском люксе за 52 тысячи».

Как ранее писал News.ru, аналитики Центра антикоррупционных исследований и инициатив «Трансперенси Интернешнл — Россия» выяснили, что Минпромторг в 2016–2017 годах потратил на проживание своих сотрудников в зарубежных поездках порядка 20 млн рублей, а Мантуров за ночь в шанхайской гостинице отдавал бюджетные 1,388 млн рублей.