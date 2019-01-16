Макаревича раскритиковали после избрания в совет при ГД

https://news.ru/storage/news/f0b5f709d383deb890876730739521fb/16b07beb-3ebb-4bfd-8622-34fe03a9033d_850.jpg Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Андрей Макаревич

Пользователи социальных сетей обрушились с критикой на российского музыканта Андрея Макаревича после его избрания в Общественный совет комитета по культуре при Госдуме. Один из комментаторов отметил, что «прогнувшийся под изменчивый мир» далеко зашёл.

О создании совета 15 января объявила председатель комитета Елена Ямпольская. В него вошли режиссёр Карен Шахназаров, худрук «Табакерки» Владимир Машков, худрук Театра Наций Евгений Миронов — всего 22 известных деятеля. Структура призвана наладить контакт между государством и культурной сферой.

Большинство пользователей удивило включение в совет Макаревича, так как многие его политические высказывания носили резонансный характер, сообщает URA.RU.

Ранее News.ru писал, что Макаревич предложил России купить полуостров Крым у Украины. Кроме того, он заявил, что поехал бы в Крым, если бы он не был украден.