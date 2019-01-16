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Макаревича раскритиковали после избрания в совет при ГД

Андрей Макаревич Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Андрей Макаревич

общество [ версия для печати ]

Пользователи социальных сетей обрушились с критикой на российского музыканта Андрея Макаревича после его избрания в Общественный совет комитета по культуре при Госдуме. Один из комментаторов отметил, что «прогнувшийся под изменчивый мир» далеко зашёл.

О создании совета 15 января объявила председатель комитета Елена Ямпольская. В него вошли режиссёр Карен Шахназаров, худрук «Табакерки» Владимир Машков, худрук Театра Наций Евгений Миронов — всего 22 известных деятеля. Структура призвана наладить контакт между государством и культурной сферой.

Большинство пользователей удивило включение в совет Макаревича, так как многие его политические высказывания носили резонансный характер, сообщает URA.RU.

Ранее News.ru писал, что Макаревич предложил России купить полуостров Крым у Украины. Кроме того, он заявил, что поехал бы в Крым, если бы он не был украден.


#госдума #андреймакаревич #КРИТИКА #соцсети #советы
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