USD  69.4706 EUR  79.4605
GOLD1,279 $   Brent54.05 $ Bitcoin3,810.89 $
МОСКВА-3°C10:23
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. общество

Киев дал старт президентской избирательной кампании

Syrucek Milan/CTK/Global Look Press

общество [ версия для печати ]

Кампания по выборам главы государства началась на Украине в последний день 2018 года. Кандидаты на пост президента страны будут регистрироваться ЦИК до 3 февраля.

В настоящее время на эту должность претендуют 17 человек. В их числе бывший премьер Украины и лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко, депутат Рады Надежда Савченко, подозреваемая в подготовке терактов в Киеве, мэр Львова Андрей Садовой. Согласно данным социологических опросов, наибольшей популярностью у украинцев пользуется Тимошенко, сообщает РИА Новости.

Действующий президент Украины Пётр Порошенко пока не заявлял о своём желании баллотироваться на второй срок. Эксперты отмечают, что в случае если он решит выставить свою кандидатуру, шансы на победу ничтожно малы. Рейтинг Порошенко столь низок, что он может не пройти даже во второй тур голосования.

Выборы президента Украины намечены на 31 марта 2019 года.

Ранее News.ru писал о подозрениях украинского парламентария от «Оппозиционной платформы – За жизнь» Андрея Лесика в отношении действующей власти. По его мнению, сторонники Порошенко могут пойти на подкуп избирателей и проведение так называемых каруселей. Депутат считает, что сегодня в стране созданы все условия для подобного мошенничества.


#украина #выборы #ПРЕЗИДЕНТ
самое читаемое
в мире
Меланию Трамп высмеяли за «невидимые» брюки
спорт
В допинговом скандале вокруг биатлонистов нашли виновных


читайте также
в мире 06:04, 30 декабря 2018
Депутат раскрыл план Порошенко по подкупу избирателей
в мире 13:42, 23 декабря 2018
Региональные выборы на Украине проходят лишь частично
политика 09:20, 29 августа 2018
Порошенко: Россия начала вмешиваться в выборы на Украине
Лента новостей
происшествия 10:20
Житель Назрани погиб после обстрела его автомобиля
происшествия 10:20
Власти ввели режим ЧС после взрыва газа в Магнитогорске
происшествия 10:16
Поздравление главы Челябинской области уберут из телеэфира
общество 10:14
Сенатор США предложил пускать умерших на удобрения
происшествия 09:59
Власти Магнитогорска назвали эпицентр взрыва в доме
Другие новости
общество 10:14
Сенатор США предложил пускать умерших на удобрения
общество 09:38
Мошенники могут воспользоваться взрывом в Магнитогорске
общество 09:16
Пользователи «Яндекса» назвали главные события года
общество 08:59
Волонтёров просят помочь пострадавшим в Магнитогорске
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top