Киев дал старт президентской избирательной кампании

https://news.ru/storage/news/ea544581a24d970cd8b106c8892e784d/b964ee00-8152-4321-9c09-b64239f8444e_850.jpg Syrucek Milan/CTK/Global Look Press

Кампания по выборам главы государства началась на Украине в последний день 2018 года. Кандидаты на пост президента страны будут регистрироваться ЦИК до 3 февраля.

В настоящее время на эту должность претендуют 17 человек. В их числе бывший премьер Украины и лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко, депутат Рады Надежда Савченко, подозреваемая в подготовке терактов в Киеве, мэр Львова Андрей Садовой. Согласно данным социологических опросов, наибольшей популярностью у украинцев пользуется Тимошенко, сообщает РИА Новости.

Действующий президент Украины Пётр Порошенко пока не заявлял о своём желании баллотироваться на второй срок. Эксперты отмечают, что в случае если он решит выставить свою кандидатуру, шансы на победу ничтожно малы. Рейтинг Порошенко столь низок, что он может не пройти даже во второй тур голосования.

Выборы президента Украины намечены на 31 марта 2019 года.

Ранее News.ru писал о подозрениях украинского парламентария от «Оппозиционной платформы – За жизнь» Андрея Лесика в отношении действующей власти. По его мнению, сторонники Порошенко могут пойти на подкуп избирателей и проведение так называемых каруселей. Депутат считает, что сегодня в стране созданы все условия для подобного мошенничества.