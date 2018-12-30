Депутат раскрыл план Порошенко по подкупу избирателей

https://news.ru/storage/news/82f4e1e051cba78033f0de5eb50b43bf/30e26e9b-602d-4c9c-8be1-00ba41be4da7_850.jpg Sergey Kovalev/Russian Look/Global Look Press

Перед президентскими выборами, которые пройдут на Украине 31 марта 2019 года, действующие власти попытаются подкупить избирателей. Об этом заявил депутат Верховной рады от «Оппозиционной платформы – За жизнь» Андрей Лесик.

По его словам, в настоящее время в стране созданы все условия, позволяющие проводить подкуп избирателей и «карусели».

«Я думаю, что будет иметь место, когда кандидату от власти будет позволено все», - сказал Лесик в эфире телеканала «112. Украина».

Он также отметил, что точно такая же схема была успешно применена в 2016 году на довыборах в Верховную раду.

В свою очередь экс-премьер Украины и лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко уверена, что обойдёт нынешнего главу государства Петра Порошенко на предстоящих выборах.

Ранее News.ruписал о том, что президент Украины Пётр Порошенко заявил, что выборы главы государства гарантированно пройдут 31 марта 2019 года. Он подчеркнул, что даже военное положение не смогло бы сказаться на их проведении.