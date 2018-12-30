Депутат раскрыл план Порошенко по подкупу избирателей

Перед президентскими выборами, которые пройдут на Украине 31 марта 2019 года, действующие власти попытаются подкупить избирателей. Об этом заявил депутат Верховной рады от «Оппозиционной платформы – За жизнь» Андрей Лесик.
По его словам, в настоящее время в стране созданы все условия, позволяющие проводить подкуп избирателей и «карусели».
«Я думаю, что будет иметь место, когда кандидату от власти будет позволено все», - сказал Лесик в эфире телеканала «112. Украина».
Он также отметил, что точно такая же схема была успешно применена в 2016 году на довыборах в Верховную раду.
В свою очередь экс-премьер Украины и лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко уверена, что обойдёт нынешнего главу государства Петра Порошенко на предстоящих выборах.
Ранее News.ruписал о том, что президент Украины Пётр Порошенко заявил, что выборы главы государства гарантированно пройдут 31 марта 2019 года. Он подчеркнул, что даже военное положение не смогло бы сказаться на их проведении.