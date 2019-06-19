Начальник управления по охране окружающей среды администрации Ульяновска Александр Курашов отметил, что сом мог погибнуть как и по естественным причинам, так и в результате деятельности людей, например от удара винтом теплохода.
Точную причину можно будет назвать только по результатам лабораторного анализа. Насколько я знаю, специалисты регионального Минприроды уже взяли необходимые пробы, — сообщил он.
Курашов также отметил, что связывать гибель рыбы с загрязнением Волги пока рано, так как это явление не носит массового характера, передаёт «Российская газета».
Ранее News.ru писал о загрязнении нефтепродуктами Волги в Ярославской области. Неподалёку от того места, где на воде была обнаружена бензиновая плёнка, располагается школьный лагерь. По факту происшествия СКР начал проверку.