https://static.news.ru/photo/55da5bee-9299-11e9-b62b-fa163e074e61_1024.jpg Фото: pixabay.com

Снимки крупного мёртвого сома, выброшенного на берег Волги рядом с посёлком Рыбацкий в левобережной части Ульяновска, появились в социальных сетях.

По оценкам рыбаков, в длину рыба достигает около полутора метров, а её вес составляет 10–15 кг.

Начальник управления по охране окружающей среды администрации Ульяновска Александр Курашов отметил, что сом мог погибнуть как и по естественным причинам, так и в результате деятельности людей, например от удара винтом теплохода.

Точную причину можно будет назвать только по результатам лабораторного анализа. Насколько я знаю, специалисты регионального Минприроды уже взяли необходимые пробы, — сообщил он.

Курашов также отметил, что связывать гибель рыбы с загрязнением Волги пока рано, так как это явление не носит массового характера, передаёт « Российская газета ».

Ранее News.ru писал о загрязнении нефтепродуктами Волги в Ярославской области. Неподалёку от того места, где на воде была обнаружена бензиновая плёнка, располагается школьный лагерь. По факту происшествия СКР начал проверку.