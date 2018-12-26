USD  68.7448 EUR  78.4309
GOLD1,278 $   Brent52.30 $ Bitcoin3,749.60 $
МОСКВА-9°C19:16
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. общество

Хакеры атаковали сайт «Мисс «Подмосковье сегодня»

Девушки Подмосковья/vk.com

общество [ версия для печати ]

Хакерская атака была совершена на сайт конкурса «Мисс „Подмосковье сегодня“». В итоге показатели нескольких участниц были «скручены», а у других появилось по несколько тысяч лайков.

«Найти виновного нам вряд ли удастся. Конечно, мы очень расстроены, что такое произошло, и хотим, чтобы наш конкурс был честным», — заявила руководитель конкурса Любовь Королёва.

По её словам, несколько девушек прислали ей письма, в которых заявили о том, что у них пропали лайки.

«Если это сделали по просьбе кого-то из наших участниц, то хотелось бы сказать, что они оказали медвежью услугу всем конкурсанткам. Мы даже задумывались о том, чтобы отменить номинацию „Мисс Интернет“», — отметила Королёва.

Главный редактор газеты «Подмосковье сегодня» Илья Попов заявил, что усиление сайта уже проведено. Теперь технические службы будут контролировать ход голосования круглые сутки.

Как ранее писал News.ru, новые песни Аллы Пугачёвой взорвали социальные сети. Российские поклонники певицы обсуждают современные синглы, которые она записала к своему юбилейному концерту.


самое читаемое
в мире
Посольство РФ ответило на поздравление Мэй
в мире
Путин и Лукашенко подвели итоги 2018 года
Москва и Минск отказались от союзничества

читайте также
шоу-бизнес 22:07, 24 декабря 2018
Хакеры опубликовали новые песни Аллы Пугачёвой
общество 10:41, 24 декабря 2018
Столичный суд арестовал хакера
технологии 08:37, 24 декабря 2018
Российские хакеры стали больше воровать
Лента новостей
общество 19:10
Число унылых и разочарованных россиян возросло к Новому году
в мире 19:07
Россия против вмешательств в престолонаследие Саудовской Аравии
общество 19:06
Студентка показала дочери работу патологоанатома
экономика 19:04
Нефть прибавляет в цене после сильного падения
спорт 18:54
Российские лыжники попались на допинге
Другие новости
общество 19:10
Число унылых и разочарованных россиян возросло к Новому году
общество 19:06
Студентка показала дочери работу патологоанатома
общество 18:53
МВД предложило изменить содержание паспортов РФ
общество 18:41
Родившийся в метро Петербурга ребёнок обрёл семью
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top