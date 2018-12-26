Хакеры атаковали сайт «Мисс «Подмосковье сегодня»

https://news.ru/storage/news/fbd91e13e94fdb2cf509f85bd4b26a76/9efb2eee-d797-4e40-a595-9ff02c2b006e_850.jpg Девушки Подмосковья/vk.com

Хакерская атака была совершена на сайт конкурса «Мисс „Подмосковье сегодня“». В итоге показатели нескольких участниц были «скручены», а у других появилось по несколько тысяч лайков.

«Найти виновного нам вряд ли удастся. Конечно, мы очень расстроены, что такое произошло, и хотим, чтобы наш конкурс был честным», — заявила руководитель конкурса Любовь Королёва.

По её словам, несколько девушек прислали ей письма, в которых заявили о том, что у них пропали лайки.

«Если это сделали по просьбе кого-то из наших участниц, то хотелось бы сказать, что они оказали медвежью услугу всем конкурсанткам. Мы даже задумывались о том, чтобы отменить номинацию „Мисс Интернет“», — отметила Королёва.

Главный редактор газеты «Подмосковье сегодня» Илья Попов заявил, что усиление сайта уже проведено. Теперь технические службы будут контролировать ход голосования круглые сутки.

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