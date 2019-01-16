USD  67.082 EUR  76.9498
GOLD1,292 $   Brent60.56 $ Bitcoin3,639.93 $
МОСКВА-7°C18:23
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. общество

Google превратил детсады Москвы в «детские крематории»

Frank Duenzl/picture alliance/Global Look Press

общество [ версия для печати ]

Сервис Google Maps переименовал несколько московских детских садов в крематории. На ошибку обратили внимание пользователи соцсетей.

По их словам, дошкольное учреждение во 2-м Павловском переулке стало отображаться как «Крематорий живых русских детей № 1234».

Всего в «крематории» превратились 15 детсадов столицы, что вызвало волну возмущений среди горожан.

Один из них заявил о желании подать в суд на Google с требованием выплатить 10 миллионов рублей.

«Обнаружилось это на ночь глядя, когда Google выдал запрос: „Вы были в детском крематории? Расскажите, как там“. У жены случилась натуральная истерика. А вдруг кто-то хочет сжечь детей? И даже стало плохо. Пила сердечное», — рассказал пользователь Livejournal под ником rovego.

По его словам, один адвокат уже изъявил желание присоединиться к делу и «жестоко наказать» компанию.

Ранее News.ru писал, что интернет-корпорации Google и Facebook согласились заплатить в общей сложности $455 тыс. штрафов, назначенных судом штата Вашингтон. Организации обвинили в нарушениях, допущенных при размещении агитматериалов.


#москва #google #googlemaps #карты #детсад #крематорий
самое читаемое
политика
Опрос показал, что граждане хотят видеть другой кабинет министров
Почему россияне выступают за отставку правительства
общество
Россияне высказались за отставку правительства

читайте также
Талант исполнительницы уже отметил Иван Дорн
lifestyle 14:07, 7 декабря 2018
Пышногрудая воспитательница детсада стала звездой рэпа
Талант исполнительницы уже отметил Иван Дорн
происшествия 09:12, 31 октября 2018
Воспитательница детсада наступила на лежащего ребёнка
в мире 23:48, 4 сентября 2018
В Китае заведующая детсадом устроила танцы на шесте
Лента новостей
происшествия 18:13
Стёкла заднего вида похитили с машины певца Саруханова
экономика 18:09
ПФР опроверг «нечестную» индексацию страховых пенсий
спорт 18:08
Тренер Емельяненко опасается его соперника
в мире 18:08
Здание горит рядом с домом правительства в Киеве
в мире 17:59
Полицейских Франции шантажом заставляют калечить людей
Другие новости
общество 17:55
Как тролли и чёрный PR могут обрушить прибыль компании
общество 17:47
Священник призвал россиян вразумить Думу силой молитвы
общество 17:46
Собянин приказал проверить каждую газовую плиту в Москве
общество 17:26
Магазины Зауралья попались на просроченных продуктах
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top