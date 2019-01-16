Google превратил детсады Москвы в «детские крематории»

https://news.ru/storage/news/bac447bc053a8a69611029e8d968f786/63de98d6-c207-4237-9a3b-875212844eed_850.jpg Frank Duenzl/picture alliance/Global Look Press

Сервис Google Maps переименовал несколько московских детских садов в крематории. На ошибку обратили внимание пользователи соцсетей.

По их словам, дошкольное учреждение во 2-м Павловском переулке стало отображаться как «Крематорий живых русских детей № 1234».

Всего в «крематории» превратились 15 детсадов столицы, что вызвало волну возмущений среди горожан.

Один из них заявил о желании подать в суд на Google с требованием выплатить 10 миллионов рублей.

«Обнаружилось это на ночь глядя, когда Google выдал запрос: „Вы были в детском крематории? Расскажите, как там“. У жены случилась натуральная истерика. А вдруг кто-то хочет сжечь детей? И даже стало плохо. Пила сердечное», — рассказал пользователь Livejournal под ником rovego.

По его словам, один адвокат уже изъявил желание присоединиться к делу и «жестоко наказать» компанию.

Ранее News.ru писал, что интернет-корпорации Google и Facebook согласились заплатить в общей сложности $455 тыс. штрафов, назначенных судом штата Вашингтон. Организации обвинили в нарушениях, допущенных при размещении агитматериалов.