https://static.news.ru/photo/8014c03c-a2fe-11e9-ac57-fa163e074e61_1024.jpg Фото: АГН «Москва»

Вопрос перенаселённости следственных изоляторов является давней проблемой, однако она постепенно решается. Об этом News.ru заявил глава Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Михаил Федотов. Исправить ситуацию помогут в том числе и те предложения, которые СПЧ и ФСИН подготовили по поручению президента РФ в целях улучшения условий содержания подозреваемых и обвиняемых под стражей.

Речь, в частности, идёт о предложении запретить заключать под стражу в России беременных женщин, женщин с малолетними детьми и инвалидов I и II групп за исключением обвиняемых в тяжких и особо тяжких преступлениях.

На вопрос, не будут ли женщины специально планировать беременность таким образом, чтобы избежать наказания, Федотов заявил, что при решении вопроса о рождении ребёнка люди все-таки руководствуются «совершенно другими соображениями».

Это то же самое, как и предположить, что люди, чтобы попасть под эти льготы, будут менять пол, — заявил глава СПЧ.

Как ранее писал News.ru, ФСИН и СПЧ также предложили не заключать под стражу тех, кто впервые привлекается к уголовной ответственности за совершение преступлений, по которым предусматривается наказание в виде лишения свободы на срок менее пяти лет.