Вопрос перенаселённости следственных изоляторов является давней проблемой, однако она постепенно решается. Об этом News.ru заявил глава Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Михаил Федотов. Исправить ситуацию помогут в том числе и те предложения, которые СПЧ и ФСИН подготовили по поручению президента РФ в целях улучшения условий содержания подозреваемых и обвиняемых под стражей.
Речь, в частности, идёт о предложении запретить заключать под стражу в России беременных женщин, женщин с малолетними детьми и инвалидов I и II групп за исключением обвиняемых в тяжких и особо тяжких преступлениях.
На вопрос, не будут ли женщины специально планировать беременность таким образом, чтобы избежать наказания, Федотов заявил, что при решении вопроса о рождении ребёнка люди все-таки руководствуются «совершенно другими соображениями».
Это то же самое, как и предположить, что люди, чтобы попасть под эти льготы, будут менять пол, — заявил глава СПЧ.
Как ранее писал News.ru, ФСИН и СПЧ также предложили не заключать под стражу тех, кто впервые привлекается к уголовной ответственности за совершение преступлений, по которым предусматривается наказание в виде лишения свободы на срок менее пяти лет.