https://static.news.ru/photo/2cac3da4-9db2-11e9-93cd-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Прибывшие на Международные Ганзейские дни в Псков гости из Эстонии оказались шокированы состоянием общежитий, из которых, по словам студентов, их выселили на время проведения масштабного городского мероприятия. В ужас иностранцев привели туалеты без унитазов, грязные комнаты и рукомойники со ржавой водой.

Визит гостей организовывала созданная в администрации города «Ганзейская дирекция по проведению праздников». Одним из главных приглашённых стал сводный молодёжный оркестр Харьюмаа, состоящий из воспитанников нескольких музыкальных школ страны, передаёт « МБХ Медиа ».

По словам дирижёра оркестра Харри Иллака, руководитель «Ганзейской дирекции» Татьяна Пустошкина обещала поселить гостей в добротном студенческом общежитии.

Нам говорили, что будут трёх-четырёхместные чистые комнаты, постельное бельё, что будет, где помыться, и туалеты в коридоре. Раз общежитие, то мы учли, что будем жить не как в отеле, а как в хостеле. Насчёт цены сказали, что бесплатно не получится, но обойдётся подешевле €7 за ночь, — рассказал Иллак.

Когда он привез свой оркестр в Псков, выяснилось, что общежитие агротехнического колледжа расположено в 7 км от основных площадок праздника и находится в ужасающем состоянии.

Я, 58-летний мужчина, мгновенно увидел картину своей молодости, которая была 40 лет назад. Подъезды выглядели примерно так, как тогда! Шокирующий испуг постиг меня, когда я зашёл в комнату, в которой мне надо было остаться на три ночи — подгоревшие розетки, истрепанные обои, — отметил музыкант.

Он также заявил, что создавалось ощущение, будто обитатели комнат «просто куда-то исчезли, но их запах остался».

О туалетах я вообще молчу. Ни один туалет нормально не закрывался, а о существовании туалетной бумаги в этом регионе не знают! — продолжил Харри Иллак.

В результате, музыкант рекомендовал детям пользоваться общественными туалетами, потому что в санузлах общежития не было унитазов.

Дети были в шоке. Пара самых младших участников (9-11 лет) хотели звонить родителям, чтобы те сразу приехали. Видимо, картина разваливающихся стен была пугающей. Но пришлось смириться с обстоятельствами, — добавил он.

Педагог духовых инструментов Андрей Седлер в свою очередь назвал организацию Международных Ганзейских дней в Пскове ужасной.

Они (организаторы. — News.ru) не смогли чётко распределить гостей. Ответственный за наше заселение опоздал на полчаса. Александр Николаевич, который нас расселял, сказал устроителям праздника, что у него есть только 19 мест (делегация из Эстонии состояла из 42 человек, в том числе 35 детей — прим. News.ru), тогда приехала комиссия, посмотрела и сказала, что кровати есть, туалет есть — заселяйте! Один наш концерт сорвался, другой начался на час раньше — стыд какой-то! — отметил Седлер.

Также издание отмечает, что 27 июня на организационном собрании волонтёров и делегатов одна из гостей заявила, что ей страшно жить в предоставленной комнате «с плохим запахом, тараканами и повреждёнными стенами». В ответ курирующий программу «Молодая Ганза», директор МБУ «Псковский городской молодежный центр», депутат местной гордумы от «Единой России» Виктор Рулев посоветовал иностранке не беспокоиться, поскольку испугавшие её насекомые «не кусаются».

Международные Ганзейские дни — ежегодный международный фестиваль городов-участников Ганзейского союза Нового времени (Новой Ганзы) — международной неправительственной организации, ставящей своей целью развитие торговли и туризма. Мероприятие проводится с 1980 года. В 2019 году оно проходило в Пскове 27-30 июня.

Как писал News.ru, в марте стена четырёхэтажного семейного общежития частично обрушилась в Саратове. В результате ЧП жертв не было. В здании постройки 1961 года располагалось 133 квартиры, где зарегистрированы 187 человек.