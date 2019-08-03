https://static.news.ru/photo/efca1c7a-b5cc-11e9-b41b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Пассажиры метро Москвы смогут пользоваться туалетами подземки по бесконтактным банковским картам и гаджетам с аналогичными функциями. Такой вариант реализуется по просьбам граждан.

Сначала новшество заработает на станции «Библиотека имени Ленина». Его оснастят специальным терминалом. Цена прохода составит 60 рублей, как и по билету «Кошелёк» карты «Тройка», пишет ТАСС .

Мы начнём с одной станции, а затем со временем установим такие терминалы и на других комплексах, — рассказал представитель перевозчика.

На центральных, в основном пересадочных станциях подземки действуют 25 модульных туалетных комплексов на 1–2 кабинки. Их установили таким образом, чтобы не мешать пассажиропотоку. Дизайн туалетов подбирают индивидуально, с учётом особенностей оформления станций.

Ранее News.ru сообщал, что Московский метрополитен может ограничить вход и выход на станции метро, расположенные в окрестностях музея-заповедника «Коломенское». Там 3 августа проходит ежегодный музыкальный фестиваль «Пикник «Афиши».