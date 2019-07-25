В ханты-мансийском городе Урай дочь избила 80-летнюю мать и пытается выгнать её на улицу, поскольку та уже подписала на неё дарственную на дом и земельный участок.
Мать подписала документ, чтобы дочь согласилась за ней ухаживать после инсульта,
Как писал News.ru, житель города Режа Свердловской области Александр Суздалов подал в суд на новых владельцев коттеджа, который ранее принадлежал ему. По словам мужчины, жилище без его ведома продала бывшая жена. Он отметил, что согласно дарственной, может проживать в постройке до самой смерти и пользоваться ею без ограничения. В 2017 году он вернулся из командировки, но не смог попасть в дом, так как в нём уже жили другие люди. Позднее новые владельцы также продали его.