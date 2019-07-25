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В ханты-мансийском городе Урай дочь избила 80-летнюю мать и пытается выгнать её на улицу, поскольку та уже подписала на неё дарственную на дом и земельный участок.

Мать подписала документ, чтобы дочь согласилась за ней ухаживать после инсульта, сообщает URA.RU. После участившихся конфликтов пенсионерка попыталась расторгнуть договор дарения в суде, однако ей это не удалось. Судье оказалось недостаточно справки из поликлиники о снятых побоях — не было доказательств, что травмы нанесла именно дочь.

Как писал News.ru, житель города Режа Свердловской области Александр Суздалов подал в суд на новых владельцев коттеджа, который ранее принадлежал ему. По словам мужчины, жилище без его ведома продала бывшая жена. Он отметил, что согласно дарственной, может проживать в постройке до самой смерти и пользоваться ею без ограничения. В 2017 году он вернулся из командировки, но не смог попасть в дом, так как в нём уже жили другие люди. Позднее новые владельцы также продали его.