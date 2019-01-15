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Девятки яиц в России могут запретить

Peter Förster/dpa/Global Look Press

общество [ версия для печати ]

Ввести единый стандарт фасовки продуктов предложили в Госдуме. По мнению парламентариев, градация должна быть чёткой: если крупы то кратность в полкило, если молоко, то четверть литра, а если яйца, то исключительно десятки.

С такой инициативой к главе Минпромторга Денису Мантурову обратился глава комитета по физкультуре, спорту и туризму Михаил Дегтярёв.

«Для этого нужно утвердить нормативно-правовые акты, устанавливающие обязательные для исполнения требования к расфасовке и реализации продуктов питания, входящих в состав потребительской корзины, с целью приведения их к единому стандарту», — цитирует депутата ТАСС.

По мнению Дегтяёва, покупатели чувствуют себя обманутыми, приобретая товар меньшего объёма. Он направил депутатские запросы в Федеральную антимонопольную службу и Роспотребнадзор с просьбой провести проверки соблюдения законодательства о защите прав потребителей.

Между тем общественники в качестве наиболее действенной меры предлагают указывать рядом с общей ценой и стоимость за привычную единицу товара. Так уже делают некоторые торговые сети.

Ранее, как сообщал News.ru, общественность обратила внимание на девятки яиц в российских магазинах. Представители предприятия-производителя при этом отметили, что в продаже такая фасовка находится уже давно и реализуется наравне с более привычными форматами — упаковками по 6, 10 или 30 яиц. 


#госдума #продукты #яйца #фасовка
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