Дерипаска подал в суд на Зюганова за оскорбление

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Предприниматель Олег Дерипаска счёл оскорбительным высказывание лидера КПРФ Геннадия Зюганова о его бизнесе и потребовал один миллион рублей в качестве компенсации морального вреда. Иск о взыскании средств он подал в Тверской суд Москвы.

Представитель Дерипаски пояснил, что Зюганов, выступая на заседании Госдумы 9 января, назвал бизнес основателя РУСАЛа аферой и преступлением.

«Мы расцениваем это заявление как оскорбление достоинства и намеренную попытку нанести репутационный ущерб как основателю компании РУСАЛ, так и всем сотрудникам, причастным к её созданию и развитию», — цитирует его РИА Новости.

Представитель предпринимателя добавил, что Дерипаска не пользовался номенклатурными привилегиями, не участвовал в залоговых аукционах и применяет в бизнесе исключительно рыночные инструменты.

Ранее News.ru сообщил, что Дерипаска привлёк российских разведчиков со связями в США для снятия санкций с принадлежащих ему компаний. В частности, речь идёт о директоре по международному сотрудничеству компании En+ Евгении Фокине, который, по данным СМИ, ранее сотрудничал со Службой внешней разведки РФ.