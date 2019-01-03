Депутаты перечислят миллион пострадавшим в Магнитогорске

https://news.ru/storage/news/3d086279744fa574ca2a19ef9e58158e/6bd1abc5-3256-4120-8f7d-cea3882d63a5_850.jpg Магнитогорск/vk.com

Депутаты Заксобрания Челябинской области переведут миллион рублей в помощь пострадавшим при обрушении части многоквартирного дома в Магнитогорске, сообщил председатель парламента Владимир Мякуш.

«Мы поддержим. От "Единой России" — 1 млн рублей. От депутатов Заксобрания — 1 млн рублей», — цитирует ТАСС депутата.

Он отметил, что часть этой суммы уже перечислена.

Ранее News.ru писал, что под обломками дома в Магнитогорске, где в результате взрыва газа обрушился подъезд, больше нет людей. 39-й погибший был последним, заявили в МЧС.

Взрыв в многоквартирном доме по проспекту Карла Маркса произошёл утром 31 декабря. Под завалами рухнувшего подъезда оказались десятки людей. Шестеро жильцов, в том числе двое детей, были найдены живыми и госпитализированы. Одну женщину уже выписали из больницы.