Депутаты перечислят миллион пострадавшим в Магнитогорске

Депутаты Заксобрания Челябинской области переведут миллион рублей в помощь пострадавшим при обрушении части многоквартирного дома в Магнитогорске, сообщил председатель парламента Владимир Мякуш.
«Мы поддержим. От "Единой России" — 1 млн рублей. От депутатов Заксобрания — 1 млн рублей», — цитирует ТАСС депутата.
Он отметил, что часть этой суммы уже перечислена.
Ранее News.ru писал, что под обломками дома в Магнитогорске, где в результате взрыва газа обрушился подъезд, больше нет людей. 39-й погибший был последним, заявили в МЧС.
Взрыв в многоквартирном доме по проспекту Карла Маркса произошёл утром 31 декабря. Под завалами рухнувшего подъезда оказались десятки людей. Шестеро жильцов, в том числе двое детей, были найдены живыми и госпитализированы. Одну женщину уже выписали из больницы.