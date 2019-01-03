USD  69.4706 EUR  79.4605
GOLD1,290 $   Brent54.22 $ Bitcoin3,870.61 $
МОСКВА-2°C19:51
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. общество

Депутаты перечислят миллион пострадавшим в Магнитогорске

Магнитогорск/vk.com

общество [ версия для печати ]

Депутаты Заксобрания Челябинской области переведут миллион рублей в помощь пострадавшим при обрушении части многоквартирного дома в Магнитогорске, сообщил председатель парламента Владимир Мякуш.

«Мы поддержим. От "Единой России" — 1 млн рублей. От депутатов Заксобрания — 1 млн рублей», — цитирует ТАСС депутата.

Он отметил, что часть этой суммы уже перечислена.

Ранее News.ru писал, что под обломками дома в Магнитогорске, где в результате взрыва газа обрушился подъезд, больше нет людей. 39-й погибший был последним, заявили в МЧС.

Взрыв в многоквартирном доме по проспекту Карла Маркса произошёл утром 31 декабря. Под завалами рухнувшего подъезда оказались десятки людей. Шестеро жильцов, в том числе двое детей, были найдены живыми и госпитализированы. Одну женщину уже выписали из больницы.


#ЧП #магнитогорск
самое читаемое
культура
Возможную причину смерти Дыховичного назвали в соцсети
культура
Музыкант — о причинах провала новогодних программ
Юрий Лоза: псевдокультура стала культурой


читайте также
происшествия 17:59, 3 января 2019
Спасательную операцию в Магнитогорске назвали уникальной
происшествия 17:10, 3 января 2019
МЧС: под обломками дома в Магнитогорске больше нет людей
общество 16:49, 3 января 2019
Земляки поддержали маму младенца из Магнитогорска
Лента новостей
технологии 19:40
Великобритания создаст сверхбыстрый электросамолёт
происшествия 19:37
Собаку и кошку спасли из-под обломков дома в Магнитогорске
наука 19:31
Останки древних свиней нашлись в США
экономика 19:29
Цены на нефть Brent вернулись к росту
шоу-бизнес 19:23
Лысый Иван Ургант шокировал фанатов
Другие новости
общество 19:06
Дорожное движение в Москве затруднено из-за пешеходов
общество 19:06
Адвокат: задержанный шпион отнёсся к ситуации с юмором
общество 18:59
Вдова Дыховичного назвала место церемонии прощания с мужем
общество 18:59
Ограничить число кошек и собак в доме предложил депутат
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top