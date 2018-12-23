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Близнецы добились призыва в армию без очереди

Zamir Usmanov/Global Look Press

общество [ версия для печати ]

Братья Анатолий и Николай Давыдовы из города Бугульма так сильно хотели попасть в армию, что приехали в военкомат до получения повестки. После прохождения медицинской комиссии будущих новобранцев отправили в южную воинскую часть.

Близнецам дали возможность выбрать, куда конкретно они хотят попасть, передаёт РИА Новости.

«У нас в семье все мужчины служили в армии — отец, дед… Cчитается позором, если ты не отдал долг Родине», — сказал Анатолий.

Каждый мужчина, который себя уважает, должен пройти через военную службу, добавил он.

Ранее News.ru сообщал, что получить военную специальность и стать офицерами смогут студенты всех без исключения государственных вузов Российской Федерации. О важной новелле в уже подписанном законе об учебных военных центрах журналистам рассказали в Министерстве обороны.


#татарстан #армия
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