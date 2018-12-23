Близнецы добились призыва в армию без очереди

Братья Анатолий и Николай Давыдовы из города Бугульма так сильно хотели попасть в армию, что приехали в военкомат до получения повестки. После прохождения медицинской комиссии будущих новобранцев отправили в южную воинскую часть.
Близнецам дали возможность выбрать, куда конкретно они хотят попасть, передаёт РИА Новости.
«У нас в семье все мужчины служили в армии — отец, дед… Cчитается позором, если ты не отдал долг Родине», — сказал Анатолий.
Каждый мужчина, который себя уважает, должен пройти через военную службу, добавил он.
Ранее News.ru сообщал, что получить военную специальность и стать офицерами смогут студенты всех без исключения государственных вузов Российской Федерации. О важной новелле в уже подписанном законе об учебных военных центрах журналистам рассказали в Министерстве обороны.