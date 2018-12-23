Близнецы добились призыва в армию без очереди

https://news.ru/storage/news/9086fa8d64aa7a2f0e1195ff3c1a3175/dd5943bd-8510-443c-bf1c-d9a24e361f93_850.jpg Zamir Usmanov/Global Look Press

Братья Анатолий и Николай Давыдовы из города Бугульма так сильно хотели попасть в армию, что приехали в военкомат до получения повестки. После прохождения медицинской комиссии будущих новобранцев отправили в южную воинскую часть.

Близнецам дали возможность выбрать, куда конкретно они хотят попасть, передаёт РИА Новости.

«У нас в семье все мужчины служили в армии — отец, дед… Cчитается позором, если ты не отдал долг Родине», — сказал Анатолий.

Каждый мужчина, который себя уважает, должен пройти через военную службу, добавил он.

Ранее News.ru сообщал, что получить военную специальность и стать офицерами смогут студенты всех без исключения государственных вузов Российской Федерации. О важной новелле в уже подписанном законе об учебных военных центрах журналистам рассказали в Министерстве обороны.