Астраханское село отрезали от цивилизации

https://news.ru/storage/news/5349c8ba48e0f0a5d5591ef117c6c1a7/5847158e-cb8e-4caf-ae3e-d16d2e68900f_850.jpg Semen Likhodeev/Global Look Press

Жители астраханского села Красный Яр оказались в сложном положении. Чтобы добраться до посёлка Аксарайского, люди вынуждены переходить речку по тонкому льду.

Мосты из Красного Яра в сторону Аксарайского оказались закрыты из-за аварийного состояния. Движение по переправам было прекращено 6 декабря, и когда оно будет возобновлено — непонятно.

Для того, чтобы жители могли перебраться через водную преграду, ранее был создан понтонный мост, также в наличии имелся паром.

Однако 21 декабря понтонный мост и паром внезапно перестали работать. Причиной этого, предположительно, стал ледоход.

При этом, по словам местных жителей, администрация района отрапортовала о наличии «альтернативного сообщения», передаёт издание «Блокнот». Какая, помимо прохода по льду, имелась альтернатива — жители так и не поняли.

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