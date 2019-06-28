https://static.news.ru/photo/8774442e-99c6-11e9-be79-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Генеральный директор «Аэрофлота» Виталий Савельев заявил, что авиакомпания не собирается отказываться от самолётов Sukhoi Superjet 100. Перевозчик готов подписать контракт на поставку ста самолётов.

Мы не отказываемся ни от поставок ещё 100 самолетов SSJ-100, ни от дополнительных 35 МС-21, — сказал гендиректор.

Он подчеркнул, что компания намерена подписать новый контракт уже в этом году. Однако ситуация с покупкой осложнилась из-за ЧП с SSJ-100 в Шереметьево, передаёт « Коммерсант ».

Катастрофа в Шереметьево произошла 5 мая. Самолёт, выполнявший рейс из Москвы в Мурманск, совершил жёсткую посадку и загорелся. В результате погиб 41 человек. Выжить удалось 37.

Как писал News.ru, «Аэрофлот» повышает топливные сборы на внутренних рейсах, а также в страны СНГ и в Грузию. Изменения коснутся билетов, поступивших в продажу с 27 июня с датой вылета с 1 июля 2019 года.