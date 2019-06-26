https://static.news.ru/photo/12985756-981f-11e9-be8d-fa163e074e61_1024.jpg Фото: News.ru

Российская авиакомпания «Аэрофлот» повышает топливные сборы на внутренних рейсах по РФ, а также в страны СНГ и в Грузию.

Изменения коснутся билетов, поступивших в продажу с 27 июня с датой вылета с 1 июля 2019 года, говорится на сайте компании .

На полёты между российскими городами экономклассом сбор в стоимости одного билета повысится на 235 рублей — с 2465 до 2700 рублей. Для рейсов между Москвой и Якутском — с 3965 до 4200 рублей.

Также топливный сбор увеличится на рейсы в Азербайджан, Армению, Белоруссию, Казахстан, Киргизию, Молдавию, Таджикистан, Узбекистан, Туркмению и Грузию.

Ранее в 2019 году «Аэрофлот» уже индексировал топливные сборы на рейсах по РФ. До этого они повышались с 1 апреля: на 200 рублей для экономкласса и на 400 рублей для бизнес-класса.

Ранее в ФАС заявили, что все необходимые механизмы для сдерживания топливных цен созданы.

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