https://static.news.ru/photo/5f81d43e-9743-11e9-88ed-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России считает, что все необходимые механизмы для сдерживания топливных цен созданы. Ведомство не видит предпосылок для роста цен по истечении срока действия топливного соглашения.

По словам замглавы ведомства Анатолия Голомолзина, в настоящее время можно говорить о достаточной обеспеченности ресурсами. При этом резервы по бензину соответствуют уровню прошлого года, а по дизельному топливу его превышают.

Зимнего топлива качественного стало выпускаться больше — во время модернизации НПЗ это произошло, раньше у нас возникали проблемы с недостаточностью именно зимнего дизеля. Сейчас за счёт модернизации, перехода на новые технологии для дополнительных объёмов дизельного топлива уже не требуется, например — авиакеросин. Это также балансирует дополнительно рынок, — сказал он.

В то же время Голомолзин не стал комментировать информацию о том, что топливное соглашение не будет продлено после 1 июля, отметив, что данный вопрос находится исключительно в компетенции правительства.

Как ранее писал News.ru, российское правительство не будет продлевать действие соглашения о заморозке оптовых цен на топливо. Сдерживать рост на уровне инфляции планируется за счёт демпфирующего механизма.