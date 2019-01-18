Адвокат: кроме Лесли и Рыбки задержаны ещё две девушки

https://news.ru/storage/news/280dbfdc9eff10a34db0cbd51ce59c16/7fb004ed-3392-4f32-af59-895652340aa3_850.jpg Сергей Ведяшкин/АГН "Москва" эксклюзивы

Депортированные из Таиланда участники незаконного секс-тренинга Алекса Лесли после прибытия в Шереметьево

Правоохранители задержали ещё двух девушек вместе с депортированной из Таиланда Анастасией Вашукевич, известной как Настя Рыбка. Также по делу задержан Александр Кириллов (Алекс Лесли). Об этом News.ru сообщил адвокат Вашукевич Дмитрий Зацаринский.

«Кроме Вашукевич и Кириллова, были задержаны ещё две девушки. Я считаю её задержание незаконным, так как она была схвачена сотрудниками полиции в транзитной зоне аэропорта», — сказал адвокат.

По его словам, девушка подозревается по пункту 2 статьи 240 УК РФ (вовлечение в занятие проституцией). Обвинение Вашукевич пока не предъявлено. Она находится в изоляторе временного содержания.

Как писал News.ru, сотрудники полиции вывезли Анастасию Вашукевич и Александра Кириллова, известного как Алекс Лесли, с территории аэропорта Шереметьево через чёрный ход. Рыбку, Лесли и других граждан задержали по прибытии из Таиланда. Их обвиняют по статье о вовлечении в занятие проституцией группой лиц.