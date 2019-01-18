Адвокат: кроме Лесли и Рыбки задержаны ещё две девушки

Правоохранители задержали ещё двух девушек вместе с депортированной из Таиланда Анастасией Вашукевич, известной как Настя Рыбка. Также по делу задержан Александр Кириллов (Алекс Лесли). Об этом News.ru сообщил адвокат Вашукевич Дмитрий Зацаринский.
«Кроме Вашукевич и Кириллова, были задержаны ещё две девушки. Я считаю её задержание незаконным, так как она была схвачена сотрудниками полиции в транзитной зоне аэропорта», — сказал адвокат.
По его словам, девушка подозревается по пункту 2 статьи 240 УК РФ (вовлечение в занятие проституцией). Обвинение Вашукевич пока не предъявлено. Она находится в изоляторе временного содержания.
Как писал News.ru, сотрудники полиции вывезли Анастасию Вашукевич и Александра Кириллова, известного как Алекс Лесли, с территории аэропорта Шереметьево через чёрный ход. Рыбку, Лесли и других граждан задержали по прибытии из Таиланда. Их обвиняют по статье о вовлечении в занятие проституцией группой лиц.