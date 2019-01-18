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Рыбка и Лесли вывезены из Шереметьево через чёрный ход

Алекс Лесли alexlesley/vk.com

Алекс Лесли

происшествия [ версия для печати ]

Сотрудники полиции вывезли Настю Рыбку (Анастасию Вашукевич) и Алекса Лесли (Александра Кириллова) с территории аэропорта Шереметьево через чёрный ход. Об этом рассказал муж Рыбки — Николай Вашукевич.

По его словам, следующая остановка у задержанных по прилёте из Таиланда секс-тренеров будет в УВД по Южному административному округу Москвы на Каширском шоссе. Жена Лесли — Кристина рассказала журналистам, что считает задержание мужа незаконным, она собирается обжаловать его в суде, сообщает РИА Новости.

Ранее News.ru сообщал, что Рыбку и Лесли задержали по прибытии в аэропорт Шереметьево. Также были задержаны и другие приспешники секс-гуру. Всю компанию обвиняют по статье о вовлечении в занятие проституцией группой лиц.


#шереметьево #Рыбка #АлексЛесли
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