Рыбку и Лесли задержали в Шереметьево

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Анастасия Вашукевич

Настю Рыбку (Анастасия Вашукевич) и Алекса Лесли (Александр Кириллов), депортированных из Таиланда после нескольких месяцев нахождения в тюрьме королевства, задержали по прибытии в аэропорт Шереметьево.

Как сообщил The Bell родственник одного из них, секс-тренеров остановили одетые в штатскую одежду сотрудники органов с удостоверениями МВД. Кроме того, были задержаны и другие приспешники секс-гуру. В настоящее время вся компания находится в отдельном помещении воздушной гавани, их обвиняют по статье о вовлечении в занятие проституцией группой лиц.

Как писал News.ru, тайские власти депортировали Рыбку, Лесли и ещё пятерых россиян и белорусов, которые стали известны всему миру после нелегального «секс-тренинга» в Паттайе. Фигуранты громкого дела вылетели из бангкокского аэропорта Суваннапхум в Москву регулярным авиарейсом 17 января.