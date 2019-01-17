Лесли и Рыбка направляются в Москву

https://news.ru/storage/news/e02e71c296ec3270898534475da6e5b6/b163242c-7aae-41b5-bde2-dd6d44e499ff_850.jpg youtube.com/Bisibs wisvat

Александр Кириллов (Алекс Лесли) и Анастасия Вашукевич (Настя Рыбка)

Власти Таиланда депортировали Анастасию Вашукевич (Настя Рыбка), Александра Кириллова (Алекс Лесли) и ещё пятерых россиян и белорусов, которые стали известны всему миру после нелегального «секс-тренинга» в Паттайе.

Фигуранты громкого дела вылетели из Бангкокского аэропорта Суваннапхум в Москву регулярным авиарейсом.

В воздушную гавань они прибыли в сопровождении сотрудников иммиграционной полиции страны. Они сразу прошли паспортный контроль, уклоняясь от вопросов местных и иностранных журналистов, так как регистрация была сделана заранее, передаёт РИА Новости.

Ранее News.ru писал, что охотница на олигархов Анастасия Вашукевич, более известная как Настя Рыбка, объявила о намерении баллотироваться в президенты Белоруссии. Выборы намечены на осень 2020 года. Она намерена бороться за права узников совести в Белоруссии, и якобы первым шагом её избирательной кампании станет требование освободить всех, кто оказался в заключении по политическим причинам.