Рыбка собралась в президенты Белоруссии

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Охотница на олигархов Анастасия Вашукевич, более известная как Настя Рыбка, объявила о намерении баллотироваться в президенты Белоруссии. Выборы намечены на осень 2020 года.

Начать избирательную кампанию Вашукевич якобы собирается сразу после возвращения на родину, пишет политический telegram-канал «Бойлерная».

«Стратегию предвыборной кампании Рыбки готовит её партнёр Алекс Лесли. Программа будет строиться вокруг сексуального раскрепощения белорусов. Программа Рыбки будет включать легализацию проституции, уроки сексуального воспитания в школах и секс-тренинги для взрослых», — говорится в сообщении.

Рыбка, отсидевшая в таиландской тюрьме с февраля 2018 года, намерена бороться за права узников совести в Белоруссии, и якобы первым шагом её избирательной кампании станет требование освободить всех, кто оказался в заключении по политическим причинам.

«Если мне не дадут баллотироваться в президенты, мы устроим в Белоруссии переворот. Встряска пойдёт ей на пользу», — приводятся слова Вашукевич в публикации.

Также она считает, что за 25 лет действующий президент страны Александр Лукашенко «запугал свой народ и всем надоел».

«Ему пора на пенсию, а на смену ему должна прийти молодая свободная женщина без комплексов. За такой белорусы точно пойдут. Этой стране нужна любовница, а не батька», — приводит канал слова Вашукевич.

Ранее в интервью РИА Новости эскорт-модель из Бобруйска сообщила, что после возвращения домой она планирует начать карьеру на телевидении.

«Хочется чего-то нового, скажем так… Я многого пыталась раньше достичь, например, в индустрии телешоу, и я хочу это продолжить, только на более высоком уровне», — рассказала Рыбка.

Как сообщал News.ru, власти Таиланда депортируют Анастасию Вашукевич в Белоруссию. Её подельника Александра Кириллова, известного как Алекс Лесли, отправят в Россию. До этого суд города Паттайя вынес приговор по делу о проведении «секс-тренинга» в одной из местных гостиниц. Лесли, Рыбка и ещё шесть обвиняемых полностью признали свою вину. Фигурантов приговорили к условным срокам и фактическому заключению, которое равняется уже отбытому сроку в девять месяцев в следственной тюрьме.