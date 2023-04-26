Строить дом в Москве и области стало в разы дешевле, чем покупать квартиру «Авито Услуги»: цены на строительство домов в Москве начинаются от 1,2 млн рублей

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Цены на строительство частных деревянных домов в Москве начинаются от 1,2 млн рублей, каменных — от 2 млн рублей. Об этом NEWS.ru сообщили в пресс-службе сервиса «Авито Услуги». Средняя площадь домов, которые сейчас строят, составила около 100–120 квадратных метров.

Цены на возведение дома разнятся в зависимости от масштаба проекта и дизайна постройки, а также от материалов (газобетонный блок, дерево, камень). Так, средние цены на возведение каменных домов в Москве начинаются от 2 млн руб., на деревянные — от 1,2 млн руб., — сказали представители сервиса.

Они уточнили, что на их сайте, к примеру, есть предложения о постройке деревянного дома в Подмосковье площадью в 100 квадратных метров в 2,5 руб., что значительно дешевле покупки квартиры в городе.

Впрочем, важно уточнить, что цены только начинаются от 1,2 млн рублей. В эту стоимость входит возведение фундамента на участке и монтаж самого дома, включая материалы для монтажа постройки. Но инженерные работы по строительству коммуникаций оплачиваются отдельно.

Так, главный архитектор компании «Домостроительные технологии» Павел Усманов в беседе с NEWS.ru добавляет: средняя стоимость строительства двухэтажного дома площадью 150 кв. м «под ключ» в Московской области для каркасного дома составляет 10,9 млн руб., а для дома из газобетона — 13,3 млн руб.

Подробнее о том, как строить дом, чтобы всё получилось качественно и недорого, NEWS.ru также рассказал в своем материале.