Россиянам предложили несколько альтернатив покупке квартиры Инвестор Аверс: вместо покупки квартиры лучше открыть вклад

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Вместо того чтобы брать ипотеку по рыночным ставкам, лучше снимать жилье, а свободные деньги копить на вкладе или вложить в облигации федерального займа или криптовалюту, заявила NEWS.ru эксперт рынка недвижимости, инвестор Ксения Аверс. По ее словам, так можно будет приумножить средства, отложенные на первоначальный взнос. Рано или поздно ипотечные ставки начнут снижаться, поэтому с покупкой квартиры в ипотеку лучше повременить, считает эксперт.

Гораздо выгоднее сегодня снимать жилье, а деньги, отложенные на первый взнос, либо положить на вклад, чтобы они приносили процентный доход, либо вложить в ОФЗ с коротким сроком погашения, либо вообще купить криптовалюту, — сказала Аверс.

При этом инвестировать в «крипту» эксперт посоветовала только тем, кто в этом разбирается. В любом случае заемщикам, которые не подходят под условия семейной ипотеки, брать жилищный кредит по рыночным ставкам «ни в коем случае не надо», подчеркнула Аверс. По ее словам, рано или поздно ипотечные ставки начнут снижаться, поэтому пока лучше подождать.

Ранее зампред комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Светлана Разворотнева посоветовала россиянам в 2025 году покупать квартиру по льготной ипотеке. Она подчеркнула, что такое решение подойдет семьям с двумя детьми, жителям сельской местности и Дальнего Востока.