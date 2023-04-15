«Не застройщик»: риелтор назвал главного бенефициара льготной ипотеки Риелтор Барсуков заявил, что главными выгодополучателями льготной ипотеки являются банки

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Главными выгодополучателями при реализации программ льготной ипотеки являются не застройщики, а банки, заявил в беседе с NEWS.ru член Российской гильдии риелторов Константин Барсуков. Он подчеркнул, что чем выше процентная ставка по кредиту, тем выше риски невыплат со стороны заемщиков. Если же процент по ипотеке снижен, выплаты даются потребителю легче.

Все на застройщиков накинулись, а про банки все забыли. Основным бенефициаром льготной ипотеки, вообще-то, являются банки. Им очень легко и удобно выдавать кредит по низкой ставке. Чем выше ставка, тем выше риск дефолта заемщика. Чем ниже ставка — тем заемщику проще платить. Льготная ипотека для банков — шикарный инструмент, именно для банков, — отметил Барсуков.

При этом он подчеркнул, что застройщики ответственны за некорректное распределение цен на рынке недвижимости. По его словам, во многих случаях вторичное жилье стоит дороже строящегося, хотя должно быть наоборот. То же самое касается и ставки по ипотеке, уточнил риелтор. Несмотря на это, Барсуков заявил, что если убрать ипотеку или уравнять процентные ставки по ипотеке, первичное жилье будет стоить заметно дороже вторичного, произойдет очередной перекос цен.

По его мнению, ипотеку нужно оставлять на одинаковых скидках, а застройщикам нужно организовать прямое финансирование и помочь в покупке дешевых стройматериалов и прочих вещей

В Москве вторичка за 2022 год упала на 15-20%, первичка должна упасть на такую же цифру, и государство должно было помочь застройщикам, а оно помогает банкам. Застройщики получают продажу, а банки получают неплохие деньги. В этом беда. У нас кривая поддержка получается, вместо адресной помощи — не всем застройщикам надо помогать, может кто-то и сам справился. Но нет, у нас дают продажи всем застройщикам, а прибыль получают банки, — рассказал риелтор.

Ранее депутаты Госдумы Сергей Пахомов и Сергей Колунов выступили с инициативой быстрее передавать квартиры от застройщика к дольщикам в случае досрочного завершения работ. Они предполагают, что мера позволит уменьшить финансовую нагрузку на людей, которым приходится арендовать квартиру в ожидании собственного жилья. Кроме того, это также сократит и расходы застройщика, указал Колунов.