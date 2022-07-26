Цены на жилье в России начали снижаться Средние скидки у продавцов «вторички» составили почти 6%

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Рост цен на новостройки в России, в том числе в Московском регионе, остановился, и все чаще в строящихся ЖК можно получить скидку, сообщили NEWS.ru в ряде сервисов по продаже недвижимости. Более того, снижают цены и продавцы «вторички». Причина — низкие доходы россиян на фоне высокой инфляции.

Статистика по России

В июне относительно мая цены на новостройки еще росли, сказал NEWS.ru руководитель центра новостроек компании «Этажи» Сергей Зайцев. Тогда многие застройщики заложили в них комиссии, которые они платят банкам за субсидирование ипотечных ставок. Чтобы предложить клиентам ставки вплоть до 0,01%.

Сейчас льготные ставки снизились, а вместе с ними — и размер комиссий банкам. Это стало временным сдерживающим фактором для роста цен. Поэтому сейчас цены на новостройки сохраняют стабильность, а в ряде объектов можно получить скидку, — пояснил Зайцев.

И несмотря на рост спроса, в «Этажах» не ждут, что цены до конца лета вырастут. Ведь покупательная способность россиян сейчас «ограничена».

Как объясняет NEWS.ru анонимный девелопер, цена новостроек зависит от схемы оплаты. Если приобретать квартиру по субсидированной ставке, то застройщик в среднем добавит к цене 7–10%, а иногда — и до 20% от стоимости жилья, чтобы отбить часть комиссии банку. Если же клиент, наоборот, покупает жилье за собственные деньги, ему могут предоставить скидку в 5–7%.

Что касается «вторички», то многие продавцы сейчас вынуждены снижать цены на квартиры из-за слабого спроса, говорит источник. Это подтверждают и в «Этажах». В январе этого года продавцы «вторички» в среднем давали скидку в 2,1% от цены выставления квартиры. В июне — уже 5,8%. Ведь продавцов больше, чем покупателей.

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При этом спрос на «вторичку» и загородные дома восстанавливается быстрее, чем на новостройки. Но и последние скупают активно за счет льготных программ.

«В июне количество броней новостроек выросло на 20% относительно майских значений, а в первой половине июля еще на 18% по отношению к июньским значениям. Потенциальные покупатели постепенно выходят из шокового состояния, в котором они пребывали весной», — пояснили NEWS.ru в «Этажах».

Ситуация в Московском регионе

Про новостройки Москвы и области NEWS.ru рассказали в ЦИАНе. Если в марте — апреле цены ежемесячно прибавляли по 2–3% за счет удорожания стройматериалов и ажиотажного спроса на дешевое жилье, то в мае квартиры подорожали только на 0,5%, а в июне — всего на 0,1%.

В итоге средняя цена квадратного метра в Московском регионе в конце первого полугодия 2022 года составляет 265,4 тыс. рублей. За шесть месяцев она увеличилась на 8,6%. Для сравнения: за первое полугодие 2021 года рост составил 10%, за второе полугодие 2021 года — 16,3%. В Москве в старых границах «квадрат» за последние полгода подорожал на 4%, в Новой Москве — на 9,6%, в области — на 11,4%, — подсчитали в ЦИАНе.

При этом 69% договоров долевого участия в Московском регионе в эти полгода оформили с ипотекой. Это рекорд за все время существования рынка.

Фото: ALEXEY BYCHKOV/Global Look Press

Как добавили NEWS.ru в «Яндекс.Недвижимости», спрос на новостройки в Москве и Московской области снижался с начала года до июня включительно.

«В июле спрос начал расти. Вероятно, это связано с тем, что ключевая ставка стабилизировалась. Полагая, что она не станет меньше, покупатели возвращаются к выбору квартир», — сказал собеседник издания.

Тем не менее, по данным ЦИАНа, количество сделок в первом полугодии 2022-го по договорам долевого участия сократилось на 17% по сравнению с первой половиной 2021-го.

Аналитика Центробанка

Банк России отмечает, что в апреле — мае интерес к ипотечному кредитованию и на новостройки, и на «вторичку» «практически отсутствовал». Вместо обычных 160 тыс. жилищных кредитов в месяц люди в апреле взяли лишь 49 тыс., а в мае — 37 тыс. займов. В результате застройщики привлекали покупателей скидками до 12% на жилье, субсидированной ипотекой, кладовой в подарок, 50-процентной скидкой на машино-место.