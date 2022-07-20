ЦБ: Россияне экономят на одежде, бытовой технике и жилье Зато увеличивают спрос на путешествия по стране

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Россияне сокращают расходы на непродовольственные товары, а еще недавно мы почти полностью отказались от ипотеки, указывает Центробанк (ЦБ). NEWS.ru приводит и комментирует основные тезисы доклада «Региональная экономика» от ЦБ.

Одежда, электроника, мебель

Спрос на непродовольственные товары весной и в первый месяц лета упал, констатируют в Центробанке. В частности, это коснулось одежды и обуви, бытовой техники и электроники, мебели и предметов интерьера, товаров для строительства и ремонта, автомобилей и автозапчастей.

Население отказывается от покупок здесь и сейчас. Люди ожидают замедления роста цен в связи с укреплением национальной валюты и снижением ставок по кредитам, — сказано в докладе ЦБ.

Жилье и ипотека

В апреле — мае интерес к ипотечному кредитованию «практически отсутствовал», пишут аналитики ЦБ.

«За апрель было выдано только 49 тыс. ипотечных кредитов, за май — 37 тыс. (в 2021 году в среднем за месяц оформляли 160 тыс. таких кредитов). Большинство из них — в рамках льготных программ», — сказано в докладе.

Застройщики по всей стране заманивали клиентов субсидированными ставками под 1%, скидками на парковочные места и кладовки. Но решающими были июньские снижения ставок, особенно по льготной ипотеке — до 7%. Это оживило спрос на недвижимость. Тем не менее даже в Московском регионе в прошлом месяце спрос на жилье был одним из самых низких за прошедший год.

«К началу июня в большинстве регионов ЦФО цены на новостройки прекратили рост, наблюдавшийся в предыдущие годы, или даже снизились», — добавляют в ЦБ.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Товары для здоровья

Те же тенденции аналитики фиксируют и относительно лекарств, медицинских товаров и товаров для красоты и здоровья. Даже в Центральном федеральном округе (ЦФО) часть населения переориентировалась на медикаменты-дженерики. Подчеркивается, что на Урале в мае — июне люди также сократили расходы на лекарства.

«В отдельных регионах бизнес сообщил о снижении спроса на косметику, а также о закрытии магазинов крупной косметической сети из-за невозможности поддерживать ассортимент товаров», — описывают эксперты ситуацию в Поволжье.

Продукты и общепит

Россияне в целом начали покупать более дешевые продукты.

«Производители мясных и молочных продуктов увеличили в ассортименте долю изделий низкой ценовой категории. Часть населения переориентировалась на продукцию личных подсобных хозяйств», — пишут аналитики про ЦФО.

Есть новости и с Дальнего Востока. Там производители мясной продукции и хлеба уменьшают вес своих товаров «в связи с сокращением спроса».

В Санкт-Петербурге все большей популярностью пользуются кафе и рестораны с низким средним чеком, добавляют в докладе. Посещаемость общепита снизилась в Волгоградской области, Карачаево-Черкессии и Ингушетии.

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Путешествия

Из материального мира люди на время решили уйти в духовный. Поэтому спрос растет не только на книги о саморазвитии, но и на туризм. Правда, внутренний.

Обороты столичных гостиниц и турагентств за пять месяцев 2022-го на треть превысили показатель аналогичного периода прошлого года. Популярным трендом стали речные круизы и прогулки, особенно востребованные в Москве и регионах Поволжья. В Южном федеральном округе спрос частично переориентировался с черноморских курортов (из-за ограничений на полеты в аэропорты Крыма и Краснодарского края) на отдых на Северном Кавказе. Так, на горнолыжном курорте «Архыз» в Карачаево-Черкессии в июне турпоток вырос на 25% в годовом выражении, в Приэльбрусье — на 74%.

Почему продажи замерли

Реальные располагаемые доходы населения России снизятся по итогу этого года на 6,8%, напомнил NEWS.ru бывший министр экономики РФ Андрей Нечаев.

«Поэтому люди начинают „зажимать“ свое потребление. Кроме того, в первые дни после начала так называемой спецоперации был ажиотажный спрос на многие товары длительного пользования. И, видимо, люди частично удовлетворили потребности и, может, запаслись на годы вперед», — сказал эксперт.

Россияне переходят на более дешевые товары в условиях высокой инфляции, и это обычная мировая практика, говорит Нечаев.