Россияне начали заменять прежний досуг алкоголем и чтением

Фото: Shutterstock

Вместо походов в торговые центры и кинотеатры граждане теперь предпочитают чаще читать книги и выпивать. Об этом NEWS.ru заявил управляющий партнер консалтинговой компании SMG Consulting Андрей Стась. Так он прокомментировал новость о рекордном росте потребления алкоголя в России.

Наиболее значительная причина — это замещение досуга. Чем-то надо заменять торговые центры, [из которых ушли известные бренды], кинотеатры, [все меньше показывающие западные фильмы], и Netflix, [отключивший свою платформу в России]. А это означает больше посиделок и застолий. Но изменение спроса можно наблюдать и в других категориях. Например, сейчас растут продажи книг, которые не являются продуктом первой необходимости, — сказал Стась.

Таким образом граждане занимают освободившееся время и сокращают расходы на отдых.

Ранее NEWS.ru опубликовал эксклюзивные данные о том, что в первом полугодии Россия поставила рекорд по употреблению алкоголя по сравнению с аналогичными периодами 2020-го и 2021-го. Конкретно этой весной употребление водки выросло больше чем на 8% (к весне 2021-го), ликеро-водочных изделий крепче 25% (например, горьких настоек) — на 23,8%, прочего крепкого спиртного (виски, рома, текилы, граппы, промышленных самогонов и т. п.) — на 16,8%, а слабоалкогольных напитков типа джин-тоника — на 74%.

В начале апреля маркетплейс Wildberries также сообщил, что продажи книг в этом марте выросли на 75% по сравнению с прошлым. Предпочтение отдавалось книгам по психологии и детской художественной литературе.