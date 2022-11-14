Аналитики фиксируют удешевление съемного жилья в Москве Как рынок аренды в столице и за ее пределами переживает последствия мобилизации

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Рынок съемного жилья сжимается. В октябре предложение о сдаче квартир в Москве выросло на 15–20%, а спрос упал на 20–40%. Как итог — стоимость съемного жилья активно снижаются. Причем это видно не столько по ценам в объявлениях, сколько по скидкам во время торга. Во многих городах России ставки все еще растут, но тренд на понижение уже виден.

Спрос и предложение в Москве

В октябре количество обращений в компанию «МИЭЛЬ» с запросом «сдать квартиру» достигло пиковых значений за весь 2022 год, сообщили NEWS.ru в компании. Объем предложения рынка долгосрочной аренды вырос на 17% по сравнению с сентябрем, превысив 48 тыс. лотов. В то же время количество звонков в компанию с запросом «снять квартиру» сократилось на 30%. По итогам августа — сентября этот показатель упал на 20% к уровням прошлого года, в то время как октябрь 2022 года «провалился» к прошлому октябрю на 40%.

Тот же тренд, пусть и с другими цифрами, фиксирует портал «Мир квартир»: предложение квартир в аренду по Москве в октябре увеличилось к сентябрю на 12%, а по Московской области — на 5%. В том числе и из-за отъезда собственников и арендаторов за границу. Людей, которые, наоборот, стали снимать жилье с целью уклониться от мобилизации, видимо, было не так много, чтобы это сильно повлияло на рынок, заявил NEWS.ru гендиректор портала «Мир квартир» Павел Луценко.

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

В компании «ИНКОМ-Недвижимость» в Москве фиксируют рост предложения на 15% и падение спроса на 20% даже без учета мобилизации (октябрь сравнивается с периодом с 20 августа по 20 сентября). В начале ноября спрос тоже невысокий, но это типично для рынка найма и в обычных условиях: после осеннего всплеска активности в ноябре наступает спад, говорит замдиректора управления аренды квартир «ИНКОМ-Недвижимость» Оксана Полякова. По ее словам, сейчас объявления о сдаче квартир висят в среднем до недели-двух против одного-трех дней в середине сентября. Но бюджетные ликвидные объекты разбирают гораздо раньше — особенно одно- и двухкомнатные квартиры экономкласса.

Цены на аренду квартир в столице

Рост предложения при низком спросе привел к падению цен. По словам главного аналитика «МИЭЛЬ» Екатерина Бережновой, некоторые собственники еще пытаются сыграть на повышение, мотивируя это инфляцией или другими причинами, но тенденция очевидна. По данным эксперта, в среднем стоимость аренды в октябре по отношению к сентябрю в Москве снизилась на 4,9%. Заметнее всего в ЦАО — на 10%, а меньше всего в СВАО — на 3%.

По данным портала «Мир квартир», в октябре аренда квартир в Москве подешевела на 1–1,5% в зависимости от типа жилья, а в Московской области цена не изменилась.

В «ИНКОМ-Недвижимость» отмечают, что при падении спроса средние цены в рекламных объявлениях всегда снижаются незначительно. В

основном цена меняется уже в индивидуальном порядке — то есть по результатам торга. Размер скидки может составить 5–10% от начальной цены.

Средние ставки, по которым можно снять квартиру в границах Старой Москвы внутри МКАД, без учета скидок, составляют 47 тыс. руб. (за однокомнатную), 75 тыс. руб. (за двухкомнатную) и 89 тыс. руб. (за трехкомнатную), говорят в «ИНКОМе».

Спрос и предложение в других крупных городах

В целом российский рынок аренды перешел в стадию низкого спроса, говорят опрошенные NEWS.ru участники рынка. Эмоции утихли, и отмечается вполне традиционное для этого времени года поведение собственников и арендаторов, указывает директор департамента аренды жилой и коммерческой недвижимости федеральной компании «Этажи» Ольга Павлинова.

Сейчас спрос на аренду снижается, и эта динамика идентична показателям прошлого года, а вот предложение растет в среднем на 5–10% быстрее, чем в аналогичный период 2021-го.

Цены на аренду квартир в России

По оценкам компании «Этажи», в октябре по сравнению с сентябрем заметнее всего средняя ставка аренды однокомнатных квартир снизилась в Москве (-3%), Самаре (-1,9%), Санкт-Петербурге (-1,8%), Красноярске (-1,4%) и Ростове-на-Дону (-1,2%). Но в некоторых крупных городах, где предложение пока не так активно восстанавливается, напротив, все еще отмечается ее рост. В первую очередь в Перми (+4%), Волгограде (+3,8%), Нижнем Новгороде и Челябинске (+3%), а также Уфе (+2,6%).

Фото: shutterstock.com

По данным портала «Мир квартир», аренда жилья все еще дорожает в двух третях российских городов. В среднем в октябре этот рост составил 0,7%. Аналитики связывают его с падением спроса на покупку квартир на первичном и вторичном рынках — в такие периоды ставки аренды обычно растут. Наибольший рост ставок «Мир квартир» заметил в Иваново (на 5,4–11%, в зависимости от количества комнат), Владивостоке (на 4,7%–10,5%), Кургане (0,8–13,8%), Волжском (2,1–13%) и Саранске (+1,3–13,8%). А подешевел съем больше всего в Сочи (на 5,3–11,6%), Севастополе (5,4–6,4%), Калуге (1,7–7,3%), Калининграде (3,4–4,8%) и Белгороде (0,5–5,9%).

Растущий объем предложения увеличивает конкуренцию собственников за арендаторов, а это приводит к снижению требований к самим нанимателям и увеличению среднего уровня скидок. Как правило, собственники готовы снижать ставку аренды на 10% на первые три-четыре месяца проживания, добавляет Павлинова.