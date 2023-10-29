ВОЗ: в секторе Газа сотни раненых оперируют без анестезии

Фото: Khaled Omar/XinHua/Global Look Press

Сотням раненых в секторе Газа проводят операции без анестезии, сообщает телеканал Al Jazeera со ссылкой на информацию Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Там уточнили, что прибытия на территорию анклава в настоящее время ожидают около 26 тонн медицинской помощи.

Сотни раненых в секторе Газа оперируются без анестезии, — сказали в ВОЗ.

Там также призвали армию Израиля не обстреливать медицинские учреждения на территории Газы.

Ранее глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус написал в своем аккаунте Twitter (X) о том, что призывает всех, кто обладает властью, добиться прекращения огня на Ближнем Востоке. Он отметил, что сообщения о непрекращающихся бомбардировках сектора Газа вызывают огромную тревогу. В таких условиях не представляется возможным эвакуировать раненых, добавил глава ВОЗ. Организация по-прежнему не может наладить связь со своим персоналом и медицинскими учреждениями, рассказал Гебрейесус.

До этого директор оперативного отдела Международного комитета Красного Креста (МККК) Мартин Шупп также заявил, что гуманитарную ситуацию в секторе Газа нельзя назвать иначе как отчаянной. По его словам, уровень разрушений, отчаяния и перемещения местных жителей в анклаве огромен, сотни тысяч людей вынуждены покинуть свои дома и жить под открытым небом, едва имея доступ к воде и еде.