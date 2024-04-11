Война Ирана и Израиля. Вся последняя информация об этом сегодня, 11 апреля

Фото: IMAGO/Global Look Press

Командующий Центральным командованием США (CENTCOM) генерал Эрик Курилла и министр обороны Израиля Йоав Галант сегодня проведут встречу с участием высокопоставленных чиновников ЦАХАЛ, чтобы обсудить возможный удар Ирана по израильским объектам, который должен состояться в ближайшее время, пишет издание Axios. Что нужно знать о приближении войны между двумя странами, какие новости поступали 11 апреля 2024 года?

Как США помогают Израилю защититься от Ирана

Американский генерал посетит Израиль для координации действий в связи с возможным нападением со стороны Ирана, пишет Axios со ссылкой на двух израильских чиновников. По данным журналистов, Тель-Авив спросил США, обеспечат ли ему помощь в подготовке к удару со стороны Тегерана и в защите от него.

В частности, Израиль попросил американскую сторону направить иранским коллегам «предупреждающие сообщения». В последние дни, по словам источников, Израиль и США также координировали действия по совместной противовоздушной обороне региона.

Как и где Иран может нанести удар по Израилю

Как сообщил Bloomberg, из разведданных, полученных США и их союзниками, следует, что ракетные удары или атаки беспилотников со стороны Ирана по Израилю неизбежны. По данным агентства, целями могут стать военные и правительственные объекты, а удар будет нанесен с территории Ливана.

Журналисты также отметили, что западным союзникам Израиля сообщили, что израильское правительство и военные объекты могут быть атакованы, но гражданские объекты не будут атакованы. Иностранные дипломатические миссии уже готовятся к возможным ударам, составляя планы эвакуации на случай непредвиденных обстоятельств, на фоне просьб израильских властей о предоставлении предметов первой необходимости, таких как генераторы и спутниковые телефоны, сказал один из источников, отметив, что им неизвестно о каких-либо западных миссиях, планирующих немедленную эвакуацию, добавил Bloomberg.

Фото: IDF/XinHua/Global Look Press

Telegram-канал WarGonzo отметил, что некоторые признаки намекают на скорую войну. В частности, речь идет об отмене авиарейсов в Дамаск, дипломатическом уведомлении США своих союзников о неизбежности удара по Израилю, отказе Тегерана от посреднического предложения Турции для разрешения конфликта и росте цен на нефть.

«Ответ Ирана пока остается под вопросом, хотя вариантов у него достаточно. Прежде всего, атака может быть произведена при помощи военно-космических сил, также Иран имеет возможность нанести удар с территории Ливана или Йемена, где у него есть союзные группировки, также выступающие против Израиля. Опасность эскалации конфликта между этими странами заключается в том, что и у Израиля, и у Ирана есть ядерные объекты. Поскольку министр иностранных дел Израиля Кац уже заявил, что ЦАХАЛ непременно атакует Иран в ответ на любые угрозы, то очевидно, что симметричный обмен ударами по ядерным объектам — самый негативный вариант развития конфликта. Но пока мир замер в ожидании иранских ударов, Израиль не теряет времени и готовится к разгрому лидеров ХАМАС в Рафахе, продолжая наносить бомбовые удары по сектору Газа», — пишет источник.

WarGonzo также обратил внимание, что Израилю для оправдания своих дальнейших действий нужна эскалация конфликта на Ближнем Востоке, в котором он мог бы выступить в роли жертвы, а не агрессора.

«Именно готовность Израиля „подставиться под удары“ заставляет иранских лидеров медлить с возмездием, которое сейчас, как это ни парадоксально звучит, играет на руку Тель-Авиву», — добавили авторы канала.

Какие еще признаки указывают на возможный удар Ирана

МИД РФ настоятельно рекомендует воздержаться от поездок на Ближний Восток. Как сегодня пояснила официальный представитель ведомства Мария Захарова, рекомендация особенно касается Израиля, Ливана и палестинских территорий.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Мария Захарова

Иран временно закрывает воздушное пространство над Тегераном для «военных учений», сообщает Reuters.

Немецкая компания Lufthansa приостановила полеты в Иран и обратно на 24 часа в связи с «текущей ситуацией на Ближнем Востоке».

Введено в действие предупреждение о ракетных пусках в Иране с 10 по 13 апреля.

Американские корабли в Персидском заливе и у побережья Йемена приведены в полную боевую готовность.

МИД Ирана провел переговоры с Саудовской Аравией, Катаром, ОАЭ и Ираком. Содержание переговоров не раскрывается.

США уведомили Египет о возможных иранских ракетных ударах по Израилю.

КСИР сообщил, что отключения GPS в Израиле Иран не заботят, потому что иранские ракеты уже давно не используют GPS-сигнал.

Иран также продолжает заявлять, что возмездие за убийство иранских дипломатов и офицеров КСИР в Дамаске неминуемо и оно последует в соответствующее время в соответствующем месте.

Глава КНДР Ким Чен Ын сообщил, что сейчас надо быть готовым к войне больше, чем когда бы то ни было.

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