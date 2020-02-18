https://static.news.ru/photo/3fae3734-5240-11ea-87cf-fa163e074e61_660.jpg Мишель Бачелет Фото: Luiz Rampelotto/EuropaNewswire/Global Look Press

Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет заявила о гибели в Сирии с начала января 2020 года 298 мирных жителей. В связи с этим она призвала немедленно прекратить бои в стране.

Верховный комиссар вновь призывает все стороны сирийского конфликта, включая все вовлечённые государства и негосударственных игроков, немедленно прекратить боевые действия и обеспечить защиту всех гражданских лиц, — заявил на брифинге в Женеве официальный представитель Управления Верховного комиссара ООН по правам человека Руперт Колвилл.

Сообщается, что с 1 по 16 февраля во время крупного наступления сирийской армии погибли 100 гражданских лиц. Среди них были 18 женщин и 35 детей. Подчеркивается, что гибель людей произошла в результате воздушных обстрелов и наземных атак, как правительственной армии, так и союзников.

Бачелет заявила о необходимости открыть гуманитарные коридоры, чтобы гражданские лица могли безопасно выйти из зоны боевых действий. Она выразила тревогу в связи с «провалом дипломатии», которая должна ставить защиту гражданских лиц выше «политических и военных побед».

NEWS.ru сообщал, что турецкие власти обвинили президента Сирии Башара Асада в нарушении перемирия. Пресс-секретарь турецкой Партии справедливости и развития Омер Челик заявил, что это произошло около 20 тысяч раз.