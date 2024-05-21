В Тебризе началась церемония прощания с погибшим президентом Раиси

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

В городе Тебриз на северо-западе Ирана началась церемония прощания с погибшими в авиакатастрофе президентом Ибрахимом Раиси и министром иностранных дел Хосейном Амиром Абдоллахияном, сообщает агентство IRNA. В шествии участвуют несколько тысяч человек.

Как отмечается, после церемонии в Тебризе гробы отправят в Тегеран. В столичной мечети пройдет всеобщая поминальная молитва. Похоронят Раиси в его родном городе Мешхед в мавзолее имама Резы.

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи объявил в стране пятидневный траур. Соболезнования в связи с гибелью иранского коллеги выразил президент России Владимир Путин.

Ранее политолог Александр Перенджиев отметил, что гибель Ибрахима Раиси выгодна США и коллективному Западу. Незадолго до трагедии президент Ирана заявил о необходимости ввести единую валюту БРИКС, напомнил он. На данный момент ведется скрытая война против международного транспортного коридора «Север — Юг», добавил Перенджиев. По словам эксперта, это является серьезным ударом по глобальной экономической модели, во главе которой стоят США и Запад.

Президент Ирана погиб при крушении воздушного судна 19 мая в провинции Восточный Азербайджан. На борту также находились министр иностранных дел республики Хосейн Амир Абдоллахиян, губернатор провинции Малек Рахмати и пятничный имам города Тебриз Мохаммад Али Але Хашем.