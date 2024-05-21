В городе Тебриз на северо-западе Ирана началась церемония прощания с погибшими в авиакатастрофе президентом Ибрахимом Раиси и министром иностранных дел Хосейном Амиром Абдоллахияном, сообщает агентство IRNA. В шествии участвуют несколько тысяч человек.

Как отмечается, после церемонии в Тебризе гробы отправят в Тегеран. В столичной мечети пройдет всеобщая поминальная молитва. Похоронят Раиси в его родном городе Мешхед в мавзолее имама Резы.

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи объявил в стране пятидневный траур. Соболезнования в связи с гибелью иранского коллеги выразил президент России Владимир Путин.

Ранее политолог Александр Перенджиев отметил, что гибель Ибрахима Раиси выгодна США и коллективному Западу. Незадолго до трагедии президент Ирана заявил о необходимости ввести единую валюту БРИКС, напомнил он. На данный момент ведется скрытая война против международного транспортного коридора «Север — Юг», добавил Перенджиев. По словам эксперта, это является серьезным ударом по глобальной экономической модели, во главе которой стоят США и Запад.

Президент Ирана погиб при крушении воздушного судна 19 мая в провинции Восточный Азербайджан. На борту также находились министр иностранных дел республики Хосейн Амир Абдоллахиян, губернатор провинции Малек Рахмати и пятничный имам города Тебриз Мохаммад Али Але Хашем.

20-летний Ибрахим Раиси в 1980 году

Фото: khabarfoori.com/Public domain/wikipedia

20-летний Ибрахим Раиси в 1980 году

Ибрахим Раиси в период Ирано-иракской войны

Фото: raisi.ir/page/biography/public domain/wikipedia

Ибрахим Раиси в период Ирано-иракской войны

Ибрахим Раиси, 2007 год

Фото: Khamenei.ir/CC BY 4.0/wikipedia

Ибрахим Раиси, 2007 год

Аятолла Ирана Али Хаменеи и Ибрахим Раиси

Фото: Iranian Supreme Leader'S Office/Keystone Press Agency/Global Look Press

Аятолла Ирана Али Хаменеи и Ибрахим Раиси

Ибрахим Раиси и Владимир Путин

Фото: Iranian Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

Ибрахим Раиси и Владимир Путин

Президент Ирана Ибрахим Раиси

Фото: Iranian Presidency Office/Keystone Press Agency/Global Look Press

Президент Ирана Ибрахим Раиси

Ибрахим Раиси и Реджеп Эрдоган

Фото: Iranian Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

Ибрахим Раиси и Реджеп Эрдоган

Ибрахим Раиси и Си Цзиньпин

Фото: Iranian Presidency Office/Keystone Press Agency/Global Look Press

Ибрахим Раиси и Си Цзиньпин

Ибрахим Раиси и Ильхам Алиев на встрече в Азербайджане, 19.05.2024 г.

Фото: Iranian Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

Ибрахим Раиси и Ильхам Алиев на встрече в Азербайджане, 19.05.2024 г.

Президент Ирана Ибрахим Раиси

Фото: Iranian Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

Президент Ирана Ибрахим Раиси

Вертолет с президентом Ирана Ибрахимом Раиси во время взлета у границы Ирана и Азербайджана 19.05.2024 г.

Фото: Ali Hamed Haghdoust/REUTERS

Вертолет с президентом Ирана Ибрахимом Раиси во время взлета у границы Ирана и Азербайджана 19.05.2024 г.

Президент Ирана Ибрахим Раиси в Восточном Азербайджане, 19.05.2024

Фото: Iranian Presidency Office/Keystone Press Agency/Global Look Press

Президент Ирана Ибрахим Раиси в Восточном Азербайджане, 19.05.2024

Собрание сторонников Ибрахима Раиси в 2021 году

Фото: Sobhan Farajvan/Keystone Press Agency/Global Look Press

Собрание сторонников Ибрахима Раиси в 2021 году